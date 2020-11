US Election Result: ट्रंप ने पहली बार स्वीकार की हार, कहा- वे चुनाव जीते हैं

वाशिंगटन। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम ( US Presidential Election Result 2020 ) पूरे आने के साथ ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ( Joe Biden ) ने रिपब्लिकन उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) को करारी शिकस्त देते हुए प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन इस परिणाम को लेकर सियासी उठापटक अभी भी जारी है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव परिणाम सामने आने के बाद पहली बार यह स्वीकार किया है कि वे (जो बिडेन) चुनाव जीते हैं। उन्होंने लिखा कि वो (जो बिडेन) चुनाव जीते हैं। इससे पहले ट्रंप चुनावी नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करते रहे हैं।

ट्रंप ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg