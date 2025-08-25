Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमेठी

नाग-नागिन का कहर: सोते वक्त बिस्तर पर डसा, दो की मौत, ग्रामीणों ने लिया बदला

अमेठी जिले में दर्दनाक हादसा… रात में सोते वक्त चाची और भतीजी को नाग-नागिन ने डस लिया। अस्पताल पहुंचते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सांपों को पीट-पीटकर मार डाला। गांव में मातम पसरा है।

अमेठी

Mahendra Tiwari

Aug 25, 2025

Amethi news
सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

अमेठी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जायस थाना क्षेत्र के मीरमऊ गांव में देर रात सोते वक्त नाग-नागिन के जोड़े ने चाची और भतीजी को डस लिया। परिजन आनन-फानन में दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 35 वर्षीय शकीला अपनी 15 साल की भतीजी साइमा के साथ घर में सो रही थी। तभी जहरीले सांप का जोड़ा कमरे में घुसा और दोनों को डस लिया। सांप के काटने के बाद दोनों की हालत बिगड़ गई। दोनों बेहोश हो गईं। परिवार ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी।

ये भी पढ़ें

युवती ने छेड़छाड़ का किया विरोध तो दरिंदे ने गला दबाकर मार डाला, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार
गोंडा
Gonda

ग्रामीणों ने सांपों को पीट-पीटकर मार डाला

घटना के बाद सांप का जोड़ा घर से बाहर भागा, जिसे देखकर ग्रामीण भड़क उठे। लाठी-डंडों से पीट-पीटकर दोनों सांपों को मार डाला गया। एक साथ दो मौतों से पूरे गांव में मातम छा गया है।

परिवार विदेश में, गांव में मातम

मृतका साइमा के पिता कतर में नौकरी करते हैं। जबकि उसका भाई भी रोजी-रोटी के लिए बाहर गया हुआ है। वहीं शकीला का पति सऊदी अरब में काम करता है। परिजनों के विदेश में होने के कारण गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।

पुलिस की कार्रवाई


जायस थाना प्रभारी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिल गई है। परिजनों के आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2025 03:35 pm

Published on:

25 Aug 2025 03:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / नाग-नागिन का कहर: सोते वक्त बिस्तर पर डसा, दो की मौत, ग्रामीणों ने लिया बदला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.