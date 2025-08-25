नाग-नागिन का कहर: सोते वक्त बिस्तर पर डसा, दो की मौत, ग्रामीणों ने लिया बदला

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 35 वर्षीय शकीला अपनी 15 साल की भतीजी साइमा के साथ घर में सो रही थी। तभी जहरीले सांप का जोड़ा कमरे में घुसा और दोनों को डस लिया। सांप के काटने के बाद दोनों की हालत बिगड़ गई। दोनों बेहोश हो गईं। परिवार ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी।