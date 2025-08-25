नाग-नागिन का कहर: सोते वक्त बिस्तर पर डसा, दो की मौत, ग्रामीणों ने लिया बदला

अमेठी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जायस थाना क्षेत्र के मीरमऊ गांव में देर रात सोते वक्त नाग-नागिन के जोड़े ने चाची और भतीजी को डस लिया। परिजन आनन-फानन में दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 35 वर्षीय शकीला अपनी 15 साल की भतीजी साइमा के साथ घर में सो रही थी। तभी जहरीले सांप का जोड़ा कमरे में घुसा और दोनों को डस लिया। सांप के काटने के बाद दोनों की हालत बिगड़ गई। दोनों बेहोश हो गईं। परिवार ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी।
घटना के बाद सांप का जोड़ा घर से बाहर भागा, जिसे देखकर ग्रामीण भड़क उठे। लाठी-डंडों से पीट-पीटकर दोनों सांपों को मार डाला गया। एक साथ दो मौतों से पूरे गांव में मातम छा गया है।
मृतका साइमा के पिता कतर में नौकरी करते हैं। जबकि उसका भाई भी रोजी-रोटी के लिए बाहर गया हुआ है। वहीं शकीला का पति सऊदी अरब में काम करता है। परिजनों के विदेश में होने के कारण गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।
जायस थाना प्रभारी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिल गई है। परिजनों के आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।