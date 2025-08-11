11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमेठी

पत्नी ने पहले आंख में डाली मिर्च, फिर पति का काट दिया प्राइवेट पार्ट, पुलिस की पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा

एक पत्नी की करतूत जानकर हर कोई हैरान है। नाराज पत्नी ने पहले पति के आंख में मिर्च डाल दी। उसके बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। गंभीर हालत में उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है।

अमेठी

Mahendra Tiwari

Aug 11, 2025

Amethi News
गिरफ्तार पत्नी फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट

एक पति को झूठ बोलकर दूसरी शादी करना उसके लिए जानलेवा बन गया। पत्नी ने पति पर चाकू से हमला कर प्राइवेट पार्ट काटने का मामला प्रकाश में आया है। पति ने बच्चे ना होने पर दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी जब घर पहुंची तो उसे इस बात का पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है। इसी बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। जिसके बाद नाराज पत्नी ने पति की आंख में मिर्च डाल दिया। उसके बाद बगल में रखे चाकू से उसका
प्राइवेट पार्ट काट दिया। गंभीर हालत में सीएचसी के चिकित्सकों ने एम्स रायबरेली रेफर कर दिया है।

अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मैगलगंज कचनाव के रहने वाले अंसार अहमद ने दो शादी की थी। पहली पत्नी का नाम साबितुल है। जिसका मायका इटैचा अयोध्या है। दूसरी का मायका हरिमाऊ है। जिसका नाम नाजमीन है। दोनों पत्नियों में आए दिन विवाद चल रहा था। पहली पत्नी अपने मायके गई हुई थी। दूसरी पत्नी अंसार के साथ रह रही थी। किसी बात को लेकर शनिवार की रात को दोनों में विवाद हुआ। विवाद बढ़ गया तो नाजमीन ने अंसार के आंख में मिर्च डाल दी। बगल में रखे चाकू से हमला कर दिया। पेट व पैर के साथ उसने अंसार का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। रविवार की सुबह करीब पांच बजे चिल्लाने की आवाज आई तो परिवारजन दौड़ कर कमरे में गए। देखा तो अंसार लहूलुहान पड़ा हुआ था। जब तक परिवारजन कुछ समझ पाते उसकी पत्नी नाजमीन फरार हो गई।

ये भी पढ़ें

शराब पिलाकर मारता था पति, पत्नी ने चौराहे पर लिया बदला कैमरे में कैद हुई घटना
ललितपुर
Lalitpur news

बच्चा न पैदा होने पर की थी दूसरी शादी

घायल अवस्था में परिवारजन अंसार को सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने के चलते एम्स रायबरेली रेफर कर दिया।
भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अंसार ने दूसरी शादी इसलिए की थी क्योंकि उसकी पहली पत्नी सबितुल से उसे संतान नहीं थी। उसकी दूसरी पत्नी नाजमीन नहीं चाहती थी कि सबितुल उनके साथ रहे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

पत्नी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ

पुलिस ने बताया कि भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 11:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amethi / पत्नी ने पहले आंख में डाली मिर्च, फिर पति का काट दिया प्राइवेट पार्ट, पुलिस की पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.