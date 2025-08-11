पत्नी ने पहले आंख में डाली मिर्च, फिर पति का काट दिया प्राइवेट पार्ट, पुलिस की पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा

अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मैगलगंज कचनाव के रहने वाले अंसार अहमद ने दो शादी की थी। पहली पत्नी का नाम साबितुल है। जिसका मायका इटैचा अयोध्या है। दूसरी का मायका हरिमाऊ है। जिसका नाम नाजमीन है। दोनों पत्नियों में आए दिन विवाद चल रहा था। पहली पत्नी अपने मायके गई हुई थी। दूसरी पत्नी अंसार के साथ रह रही थी। किसी बात को लेकर शनिवार की रात को दोनों में विवाद हुआ। विवाद बढ़ गया तो नाजमीन ने अंसार के आंख में मिर्च डाल दी। बगल में रखे चाकू से हमला कर दिया। पेट व पैर के साथ उसने अंसार का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। रविवार की सुबह करीब पांच बजे चिल्लाने की आवाज आई तो परिवारजन दौड़ कर कमरे में गए। देखा तो अंसार लहूलुहान पड़ा हुआ था। जब तक परिवारजन कुछ समझ पाते उसकी पत्नी नाजमीन फरार हो गई।