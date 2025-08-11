पत्नी ने पहले आंख में डाली मिर्च, फिर पति का काट दिया प्राइवेट पार्ट, पुलिस की पूछताछ में किया चौंकाने वाला खुलासा

एक पति को झूठ बोलकर दूसरी शादी करना उसके लिए जानलेवा बन गया। पत्नी ने पति पर चाकू से हमला कर प्राइवेट पार्ट काटने का मामला प्रकाश में आया है। पति ने बच्चे ना होने पर दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी जब घर पहुंची तो उसे इस बात का पता चला कि उसका पति पहले से शादीशुदा है। इसी बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। जिसके बाद नाराज पत्नी ने पति की आंख में मिर्च डाल दिया। उसके बाद बगल में रखे चाकू से उसका
प्राइवेट पार्ट काट दिया। गंभीर हालत में सीएचसी के चिकित्सकों ने एम्स रायबरेली रेफर कर दिया है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मैगलगंज कचनाव के रहने वाले अंसार अहमद ने दो शादी की थी। पहली पत्नी का नाम साबितुल है। जिसका मायका इटैचा अयोध्या है। दूसरी का मायका हरिमाऊ है। जिसका नाम नाजमीन है। दोनों पत्नियों में आए दिन विवाद चल रहा था। पहली पत्नी अपने मायके गई हुई थी। दूसरी पत्नी अंसार के साथ रह रही थी। किसी बात को लेकर शनिवार की रात को दोनों में विवाद हुआ। विवाद बढ़ गया तो नाजमीन ने अंसार के आंख में मिर्च डाल दी। बगल में रखे चाकू से हमला कर दिया। पेट व पैर के साथ उसने अंसार का प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। रविवार की सुबह करीब पांच बजे चिल्लाने की आवाज आई तो परिवारजन दौड़ कर कमरे में गए। देखा तो अंसार लहूलुहान पड़ा हुआ था। जब तक परिवारजन कुछ समझ पाते उसकी पत्नी नाजमीन फरार हो गई।
घायल अवस्था में परिवारजन अंसार को सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने के चलते एम्स रायबरेली रेफर कर दिया।
भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अंसार ने दूसरी शादी इसलिए की थी क्योंकि उसकी पहली पत्नी सबितुल से उसे संतान नहीं थी। उसकी दूसरी पत्नी नाजमीन नहीं चाहती थी कि सबितुल उनके साथ रहे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।
पुलिस ने बताया कि भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे। उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।