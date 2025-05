अमरोहा में रेलवे फाटक के पास ट्रेन से हादसा, ट्रेन की चपेट में आकर बुजुर्ग महिला की मौत

Amroha News: यूपी के अमरोहा जिले में अहरौला तेजवन रेलवे फाटक पर शुक्रवार सुबह एक बुजुर्ग महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।

अमरोहा•May 09, 2025 / 04:05 pm• Mohd Danish

Accident by train near railway crossing in Amroha: अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत अहरौला तेजवन रेलवे फाटक पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। नजीबाबाद रेल लाइन पर ट्रेन की चपेट में आकर एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई।