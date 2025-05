Amroha News: स्वास्थ्य विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, भाजपा नेता का दावा- अल्ट्रासाउंड सेंटर से 3 लाख तक की वसूली

Amroha News: अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग पर भाजपा नेता ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीएमओ कार्यालय के कर्मचारियों पर अल्ट्रासाउंड सेंटर, नर्सिंग होम और लैब से अवैध वसूली का आरोप लगाया है।

अमरोहा•May 06, 2025 / 09:56 pm• Mohd Danish

Allegations of corruption against health department in Amroha: अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। भाजपा नेता पिंटू भाटी ने प्रेस वार्ता कर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सीएमओ कार्यालय में तैनात एक कंप्यूटर ऑपरेटर जिले के अल्ट्रासाउंड सेंटर, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब और निजी अस्पतालों से हर महीने अवैध वसूली करता है।

स्क्रीनशॉट और वीडियो के साथ लगाए आरोप भाटी ने मीडिया के सामने कुछ स्क्रीनशॉट भी साझा किए, जिनमें अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक से पैसे लिए जाने की बात सामने आ रही है। उनके अनुसार, अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद करने के लिए 50 हजार रुपये और उसे दोबारा खोलने के लिए तीन लाख रुपये की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि यह वसूली करोड़ों रुपये तक पहुँच चुकी है। तीखी बहस का वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज तीन दिन पहले एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद किए जाने के दौरान भाजपा नेता पिंटू भाटी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) एसपी सिंह से तीखी बहस हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद सीएमओ ने पिंटू भाटी समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। राजनीतिक पक्षपात का भी आरोप भाटी ने यह भी आरोप लगाया कि सीएमओ कार्यालय में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग तैनात हैं, जो संगठित तरीके से यह वसूली कर रहे हैं। उन्होंने सीएमओ एसपी सिंह पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। यह भी पढ़ें मुरादाबाद में हल्की बारिश में ही धंस गया नाला, 25 करोड़ से तैयार हो रहा प्रोजेक्ट, शासन ने तलब की रिपोर्ट सीएमओ ने सभी आरोपों को बताया निराधार इस पूरे मामले में सीएमओ एसपी सिंह ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी से रिश्वत मांगी गई थी, तो इसकी पहले शिकायत क्यों नहीं की गई? इस पूरे मामले में सीएमओ एसपी सिंह ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी से रिश्वत मांगी गई थी, तो इसकी पहले शिकायत क्यों नहीं की गई?

