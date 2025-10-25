Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

बिरयानी में लेग पीस मांगने पर होटल मालिक हुआ आग-बबूला, युवक को पीट पीटकर किया अधमरा, जानें पूरा मामला

Amroha News: अमरोहा में बिरयानी खाने गए युवक के साथ चौंकाने वाली घटना हुई। लेग पीस मांगने पर होटल मालिक और उसके साथियों ने युवक को बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

अमरोहा

image

Aman Pandey

Oct 25, 2025

amroha biryani leg piece demand youth beaten hotel owner

बिरयानी में लेग पीस मांगने पर होटल मालिक हुआ आग-बबूला | AI Generated Image

Amroha News Hindi: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक साधारण सी मांग युवक के लिए जानलेवा साबित हो गई। कैलसा बाईपास पर स्थित एक होटल में युवक बिरयानी खाने पहुंचा था, लेकिन जब उसने लेग पीस मांग लिया, तो होटल मालिक और उसके साथियों ने उस पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते मामूली बहस हिंसक झगड़े में बदल गई और युवक को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया।

रिपोर्ट दर्ज कराओ, तब इलाज मिलेगा

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक गंभीर हालत में जब सरकारी अस्पताल पहुंचा तो उसे इलाज के बजाय पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहकर लौटा दिया गया। सूत्रों के अनुसार, युवक खून से लथपथ था, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने इलाज से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, शहर सीएचसी प्रभारी डॉ. उमर फारुख ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी से साफ इनकार किया है।

कोतवाली प्रभारी बोले- शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी

अमरोहा पुलिस फिलहाल इस घटना को लेकर जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक तहरीर दर्ज नहीं की गई है। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने कहा कि पुलिस को जैसे ही पीड़ित की तहरीर मिलेगी, मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामूली सी बात पर हुई इतनी बड़ी मारपीट ने इलाके में दहशत फैला दी है।

Published on:

25 Oct 2025 08:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / बिरयानी में लेग पीस मांगने पर होटल मालिक हुआ आग-बबूला, युवक को पीट पीटकर किया अधमरा, जानें पूरा मामला

