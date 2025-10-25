बिरयानी में लेग पीस मांगने पर होटल मालिक हुआ आग-बबूला, युवक को पीट पीटकर किया अधमरा, जानें पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक गंभीर हालत में जब सरकारी अस्पताल पहुंचा तो उसे इलाज के बजाय पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहकर लौटा दिया गया। सूत्रों के अनुसार, युवक खून से लथपथ था, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने इलाज से इनकार कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, शहर सीएचसी प्रभारी डॉ. उमर फारुख ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी से साफ इनकार किया है।