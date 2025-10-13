फार्महाउस पर चली खून की दावत! पिस्तौल से दागी गोलियां, किसान की दर्दनाक हत्या; सिर के उड़े चिथड़े

Farmhouse Murder in Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में रविवार देर रात एक फार्महाउस पर चल रही डिनर पार्टी के दौरान किसान की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। देहात थाना क्षेत्र के कांठ रोड स्थित उक्सी रायपुर गांव में हुई इस वारदात में 45 वर्षीय किसान अभिषेक सिंह की सिर में सटाकर गोली मारी गई। गोली इतनी नजदीक से चलाई गई कि उनके सिर के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।