फार्महाउस पर चली खून की दावत! पिस्तौल से दागी गोलियां, किसान की दर्दनाक हत्या; सिर के उड़े चिथड़े

फार्महाउस पर चली खून की दावत!
Farmhouse Murder in Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में रविवार देर रात एक फार्महाउस पर चल रही डिनर पार्टी के दौरान किसान की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। देहात थाना क्षेत्र के कांठ रोड स्थित उक्सी रायपुर गांव में हुई इस वारदात में 45 वर्षीय किसान अभिषेक सिंह की सिर में सटाकर गोली मारी गई। गोली इतनी नजदीक से चलाई गई कि उनके सिर के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही एएसपी अखिलेश भदौरिया, सीओ सिटी शक्ति सिंह और सीओ नौगांव सादात अवधभान भदौरिया मौके पर पहुंचे। देर रात तक पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। मौके से मिले सुरागों के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
मृतक अभिषेक सिंह उर्फ भूरे, हाशमपुर गांव के किसान श्रीराम सिंह के बेटे थे। परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। परिवार के लिए वह घर के मुख्य सहारे थे। रविवार को कुछ लोगों के बुलावे पर वह कांठ रोड स्थित फार्महाउस पर डिनर पार्टी में गए थे, लेकिन रात उनके लिए मौत बनकर आई। घटना की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया।
पुलिस जांच में सामने आया कि फार्महाउस पर नगर पालिका से जुड़े एक ठेकेदार ने पार्टी रखी थी, जिसमें शहर के वार्ड 12 के करीब 200 से 250 लोगों को बुलाया गया था। खाने-पीने और शराब का पूरा इंतजाम था। शुरुआती पूछताछ में ज्यादातर लोगों ने चुप्पी साध ली, लेकिन कुछ ने दबी जुबान में पार्टी और ठेकेदार का नाम लिया है।
बताया जा रहा है कि जब अधिकांश मेहमान खाना खाकर जा चुके थे, तभी कुछ लोग अभिषेक सिंह को पंडाल के बगल में बुलाकर ले गए। वहीं पर अज्ञात हमलावरों ने सटाकर सिर में गोली मार दी। गोली इतनी पास से चली कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद हत्यारे पार्टी से फरार हो गए। घटना के बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
हत्या की खबर फैलते ही सैकड़ों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई। परिजनों की चीख-पुकार और भीड़ का गुस्सा बढ़ता देख पुलिस अधिकारियों के भी हाथ-पांव फूल गए। तनाव को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है।
अभिषेक की हत्या से पूरा गांव शोक में डूब गया है। गांव से लेकर मोर्चरी तक परिजनों की चीत्कार गूंजती रही। शव देखने पहुंचे लोगों की आंखें नम हो गईं। पुलिस के लिए भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया।
पुलिस ने बताया कि अब तक हत्या के कारण का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि अभिषेक का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि किसान अभिषेक सिंह की सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। वारदात एक डिनर पार्टी में हुई थी। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पार्टी किसने आयोजित की थी और इसका उद्देश्य क्या था। जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठाया जाएगा।
