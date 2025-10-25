पांच साल के प्यार का हाई वोल्टेज ड्रामा! प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर; बोली- इससे मेरी शादी करवाओ

Lovers Drama in Amroha: यूपी के अमरोहा जिले में एक प्रेम कहानी ने अचानक हाई वोल्टेज ड्रामे का रूप ले लिया। रामपुर जनपद की एक युवती, जिसने पांच साल पहले डिडौली के युवक से शादी समारोह में मुलाकात की थी, शनिवार की दोपहर अचानक युवक के घर पहुँच गई। युवती का कहना था कि वह पांच साल से युवक से प्रेम कर रही है और अब शादी करना चाहती है।