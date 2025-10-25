Patrika LogoSwitch to English

पांच साल के प्यार का हाई वोल्टेज ड्रामा! प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर; बोली- इससे मेरी शादी करवाओ

Amroha News: अमरोहा में पांच साल के प्यार की कहानी अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गई। रामपुर की युवती ने प्रेमी के घर डिडौली में पहुँचकर शादी की जिद की, जिससे मोहल्ले में हंगामा मच गया। दोनों परिवारों के बीच समझौते की कोशिशें जारी हैं, जबकि पुलिस को अभी कोई शिकायत नहीं मिली है।

Aman Pandey

Oct 25, 2025

पांच साल के प्यार का हाई वोल्टेज ड्रामा! Image Source - Pexels

Lovers Drama in Amroha: यूपी के अमरोहा जिले में एक प्रेम कहानी ने अचानक हाई वोल्टेज ड्रामे का रूप ले लिया। रामपुर जनपद की एक युवती, जिसने पांच साल पहले डिडौली के युवक से शादी समारोह में मुलाकात की थी, शनिवार की दोपहर अचानक युवक के घर पहुँच गई। युवती का कहना था कि वह पांच साल से युवक से प्रेम कर रही है और अब शादी करना चाहती है।

छिप-छिपकर मिली जोड़ी

दोनों पक्ष एक ही समाज से जुड़े हैं और प्रेमिका व युवक ने पिछले पांच सालों में फोन पर लगातार संपर्क बनाए रखा। परिवारों को बताए बिना दोनों कई बार चुपचाप मिले। लेकिन जैसे ही युवक के परिवार ने उसकी शादी किसी अन्य जगह तय करने की योजना बनाई, युवती ने तुरन्त डिडौली का रुख किया।

डिडौली में हुआ जमकर हंगामा

युवती के अचानक घर पहुँचने पर युवक के परिवार वाले हैरान रह गए। युवती ने प्रेमी से शादी की जिद करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोगों की भीड़ भी घटना स्थल पर जमा हो गई। हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों को फोन करके बुला लिया।

दोनों परिवारों में समझौते की कोशिशें

घटना के बाद देर रात तक दोनों परिवारों के बीच समझौते की कोशिशें चलती रहीं। हालांकि इस मामले की कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। सीओ सिटी शक्ति सिंह ने कहा कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है और तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

प्यार, जिद और परिवारों का तनाव

पांच सालों के लंबे प्रेम के बावजूद अब परिवारों की राय और सामाजिक प्रतिबंध इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोहल्ले के लोग और स्थानीय समुदाय इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देख हैरत में रह गए।

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / पांच साल के प्यार का हाई वोल्टेज ड्रामा! प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर; बोली- इससे मेरी शादी करवाओ

