अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, किया गया जमींदोज, दुकानदारों में मचा हड़कंप

फोटो सोर्स- पत्रिका
Bulldozers destroy illegal construction. अमरोहा में जिलाधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिसमें बिजनौर रोड और चौराहों के आसपास का अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में यह अभियान चला, जिसमें प्रमुख मार्गों और चौराहों पर के अतिक्रमण को हटाया गया। इसके साथ ही राजमार्ग के किनारे लगे होर्डिंग को भी नगर पालिका की तरफ से हटाया गया, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। इस संबंध में डॉक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है और आगे भी अभी जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस मौके पर बिजनौर रोड और अतरासी चौराहे का निर्माण हटाया गया। अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम जेसीबी लेकर चौराहे पर पहुंची। जहां उन्होंने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया।
कोतवाली क्षेत्र के अतरासी चौराहे पर भी अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान होर्डिंग और बैनर भी उतरवाए गए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है।
जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। चौराहे से 100 मीटर की दूरी तक अतिक्रमण को हटाया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी ने सभी चौराहों के 100 मीटर के दायरे में हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिये थे। जिससे कोई एक्सीडेंट होने की संभावना न हो।
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया था कि सड़क के किनारे अवैध रूप से होर्डिंग लगाई गई थी, जिससे कि लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कत हो रही थी। पिछले दो दिनों से अवैध होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई चल रही थी। इसी क्रम में चौराहे के आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग