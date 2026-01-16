अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, किया गया जमींदोज, दुकानदारों में मचा हड़कंप

Bulldozers destroy illegal construction. अमरोहा में जिलाधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिसमें बिजनौर रोड और चौराहों के आसपास का अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में यह अभियान चला, जिसमें प्रमुख मार्गों और चौराहों पर के अतिक्रमण को हटाया गया। इसके साथ ही राजमार्ग के किनारे लगे होर्डिंग को भी नगर पालिका की तरफ से हटाया गया, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। इस संबंध में डॉक्टर बृजेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है और आगे भी अभी जारी रहेगा।