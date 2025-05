Amroha: क्रिकेट मैच के दौरान दो गुटों में भिड़ंत, युवक पर किया हमला, चार पर मुकदमा दर्ज

Amroha News: यूपी के अमरोहा में क्रिकेट मैच के दौरान हुए झगड़े में पानी पीने गए एक छात्र पर हमला किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

अमरोहा•May 28, 2025 / 12:52 pm• Mohd Danish

Clash between two groups during cricket match Amroha: अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र स्थित DNS कॉलेज में क्रिकेट मैच के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पानी पीने गए युवक पर हमला श्यामपुर गांव निवासी फरदीन पुत्र नन्हे ने डिडौली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह कॉलेज परिसर में क्रिकेट खेल रहे थे। मैच के दौरान जब वह पानी पीने गए, तो वहां पहले से मौजूद राजा, साहिब, अरबाज और आमिर नामक युवकों ने उनसे गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर सिर पर वार फरदीन के विरोध करने पर चारों युवकों ने उनके साथ मारपीट की और किसी भारी वस्तु से उनके सिर पर वार किया, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने चारों आरोपियों पर दर्ज किया मुकदमा डिडौली थाना प्रभारी हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि फरदीन की तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।