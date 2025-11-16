Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

4 साल की मासूम का कसूर सिर्फ कपड़े गंदे करने का था: मां ने पहले डंडे से पीटा और फिर….

Crime News: 4 साल की मासूम बच्ची ने कपड़े गंदे कर दिए तो उसकी मां ने पहले उसे डंडे से जमकर पीटा। इसके बाद भी जब बच्ची का मां का मन नहीं भरा तो जानिए उसने क्या किया?

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Harshul Mehra

Nov 16, 2025

crime news 4 year old girl beaten and then strangled to death by her stepmother amroha

4 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या। फोटो सोर्स-AI

Crime News: अमरोहा में एक 30 साल की महिला ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। 4 साल की सौतेली बेटी को मां ने पहले डंडे से पीटा इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी।

अमरोहा में सौतेली मां ने की बेटी की हत्या

दरअसल, महिला की बेटी बार-बार कपड़े गंदे कर रही थी। इसी वजह से गुस्से में आकर मां ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को मामले के बारे में जानकारी दी। घटना शुक्रवार को नगर कोतवाली क्षेत्र के कुरैशी मोहल्ले में हुई। बच्ची की हत्या के बाद, शाइस्ता ने कथित तौर पर शव को एक प्लास्टिक बैग में भर दिया और दूसरे घर में भाग गई।

बच्ची के बार-बार कपड़े गंदे करने से नाराज थी महिला

अमरोहा के SP अमित कुमार आनंद ने कहा, " पूछताछ के दौरान, शाइस्ता ने खुलासा किया कि यह घटना बच्ची जारा द्वारा उसके कपड़ों में शौच करने के बाद हुई। पहली तो शाइस्ता ने बच्ची के कपड़े बदल दिए। इसके बाद बच्ची खेलने के लिए बाहर चली गई और कपड़े फिर से गंदे कर दिए। गुस्से में आकर, शाइस्ता ने जारा को डंडे से पीटा और बाद में उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।'' पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई लकड़ी की छड़ी बरामद कर ली है।

अक्सर करती थी बेटी की पिटाई

परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि जब भी बच्ची चॉकलेट या अन्य छोटी-मोटी चीजें मांगती थी, शाइस्ता अक्सर उसे पीटती थी। पुलिस ने बताया कि जारा को शाइस्ता के पति मोहम्मद इस्लाम ने अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद एक रिश्तेदार से गोद लिया था। जब जारा लापता हुई, तो परिवार के सदस्यों ने शाइस्ता से पूछताछ की, जिसने बच्ची की हत्या की बात कबूल कर ली।पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शुक्रवार शाम शाइस्ता को गिरफ्तार कर लिया।

मामले में SP ने क्या कहा?

SP अमित कुमार आनंद ने कहा, " बच्ची के शरीर पर कई चोटों के निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटना बताया गया है। बेकरी में काम करने वाले आरोपी महिला के पति इस्लाम की शिकायत के आधार पर शाइस्ता के खिलाफ BNS की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।"

ये भी पढ़ें

कौन हैं श्वेता गुप्ता जिन्होंने बिहार में मारी बाजी? इस सीट से विधायक बन फतेहाबाद की बेटी ने गाड़े झंडे
लखनऊ
who is shweta gupta who won shivhar assembly seat in bihar connection to fatehabad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 03:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / 4 साल की मासूम का कसूर सिर्फ कपड़े गंदे करने का था: मां ने पहले डंडे से पीटा और फिर….

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अफेयर की रंजिश में किसान की हत्या: दो भाइयों ने गला दबाकर शव पेड़ पर लटकाया; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

amroha farmer murder case two brothers arrested affair revenge
अमरोहा

लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की थी हत्या, अब मिला इंसाफ; 4 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

amroha farmer murder case 4 convicted life imprisonment
अमरोहा

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट ने छीना बेटी का सहारा: ‘पापा घर आते हैं’ रील बनाने वाली आराध्या अब पूछती है- पापा कब लौटेंगे?

delhi blast father daughter reel ashok kumar lokesh agarwal tragic death story
अमरोहा

10 साल पुराने हत्याकांड में अमरोहा कोर्ट का फैसला, पिता-बेटों समेत चार को उम्रकैद; 40-40 हजार जुर्माना

amroha murder case father sons life imprisonment 10 year old court verdict
अमरोहा

Delhi Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट! यूपी के दो दोस्तों की एक साथ गई जान, पूरे प्रदेश में सुरक्षा अलर्ट तेज

delhi car blast up two friends from Amroha lost their lives
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.