4 साल की मासूम का कसूर सिर्फ कपड़े गंदे करने का था: मां ने पहले डंडे से पीटा और फिर….

अमरोहा के SP अमित कुमार आनंद ने कहा, " पूछताछ के दौरान, शाइस्ता ने खुलासा किया कि यह घटना बच्ची जारा द्वारा उसके कपड़ों में शौच करने के बाद हुई। पहली तो शाइस्ता ने बच्ची के कपड़े बदल दिए। इसके बाद बच्ची खेलने के लिए बाहर चली गई और कपड़े फिर से गंदे कर दिए। गुस्से में आकर, शाइस्ता ने जारा को डंडे से पीटा और बाद में उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।'' पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई लकड़ी की छड़ी बरामद कर ली है।