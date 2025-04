अमरोहा में मंदिर के पास शराब की दुकान पर विवाद, लोगों ने उठाई बंद कराने की आवाज, किया जोरदार प्रदर्शन

Amroha News: यूपी के अमरोहा में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आपत्ति जताई कि दुकान एक मंदिर से मात्र 30 मीटर की दूरी पर है, जिससे माहौल खराब होने की आशंका है।

अमरोहा•Apr 01, 2025 / 05:14 pm• Mohd Danish

अमरोहा में नई शराब दुकानों की स्थापना को लेकर विवाद गहरा गया है। सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे मौहल्ला रफातपुरा के निवासियों ने शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया।

मंदिर के पास शराब की दुकान से नाराजगी स्थानीय लोगों को जानकारी मिली कि उनके इलाके में शराब की दुकान खोलने की योजना बनाई जा रही है। खासकर इस बात को लेकर आक्रोश है कि प्रस्तावित दुकान एक मंदिर से मात्र 30 मीटर की दूरी पर स्थित होगी। क्षेत्र की महिलाएं नियमित रूप से सुबह-शाम मंदिर जाती हैं, जिससे उनके लिए असुरक्षा की स्थिति पैदा हो सकती है। शराब की दुकान से माहौल बिगड़ने की आशंका प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि शराब की दुकान खुलने से क्षेत्र का माहौल खराब होगा और इससे सामाजिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। बड़े आंदोलन की चेतावनी प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस स्थान पर शराब की दुकान खोली गई, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। यह विरोध हाल ही में प्रस्तावित नई शराब दुकानों की योजना का हिस्सा है, जिसके लिए स्थानों का चयन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस स्थान पर शराब की दुकान खोली गई, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। यह विरोध हाल ही में प्रस्तावित नई शराब दुकानों की योजना का हिस्सा है, जिसके लिए स्थानों का चयन किया जा रहा है।