Amroha: इनवर्टर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक, आग की लपटों से इलाके में फैली दहशत

Amroha News: अमरोहा की सदर तहसील के पास स्थित इनवर्टर गोदाम में शनिवार सुबह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे में लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया।

अमरोहा•Jun 07, 2025 / 12:26 pm• Mohd Danish

Huge fire broke out in inverter warehouse in Amroha: अमरोहा जनपद के सदर तहसील क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गया जब एक इनवर्टर गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसने पलभर में पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया।

आग की लपटों से इलाके में फैली दहशत घटना के समय इलाके में बकरा ईद की तैयारियां जोरों पर थीं। आग की लपटें और धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया, जिसे देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गोदाम मालिक मौज्जम के साथ आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए। दमकल की दो गाड़ियों ने पाया आग पर काबू सूचना पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन गोदाम में रखे लाखों रुपये के इनवर्टर, बैटरी, फ्रिज और एसी पूरी तरह जलकर खाक हो गए। प्रशासन ने लिया घटनास्थल का जायजा स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है और मामले की जांच जारी है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है और मामले की जांच जारी है।