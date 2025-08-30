‘मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मजबूर हूं…अल्लाह मेरी बेटियों की हिफाजत करें’, कारोबारी का आखिरी संदेश

गुफरान ने मरने से पहले एक वीडियो में कहा, मैं गुफरान मुझे इतना टॉर्चर किया इन सब ने, फजल कोट चौराहे पे अभी-अभी थोड़ी देर पहले मुझे कोट चौकी पे बुलाया गया और बदतमीजी की गई। फजल ने गोली मारने की धमकी दी। दूसरा इसमें सोनू कबाब वाला, तीसरा तंजीम बेग, अयूब जो उमरे को गया हुआ है, उसी ने सारा षड्यंत्र रचा है मेरे खिलाफ। एक मोहसिन है उसके साथ। एक बबलू है इकराम का लड़का। इन सब ने मेरी जिंदगी हराम कर दी, मेरे पीछे पड़ गए। एक नीचे मेरी भावज है उसने बेवजह परेशान करा है। अब मैं अपना काम खत्म कर रहा हूं और इसके जिम्मेदार यह लोग है। असल मुददई फजल है मूंछों वाला, कोर्ट चौराहे पर डॉक्टर अल्ताफ का लड़का। पुलिस के साथ में दलाली, मंडवाली करने वाला आदमी है।