UP News: प्रेमी संग भागी दो बच्चों की मां, पति पर चाकू से किए कई वार, घर में रखा कैश भी ले उड़े दोनों

UP News: यूपी के अमरोहा में दो बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई। प्रेमी ने महिला के राज मिस्त्री पति पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया और घर से 24 हजार रुपये की नकदी लेकर फरार हो गया।

अमरोहा•Jun 14, 2025 / 08:40 am• Mohd Danish

Mother of two children ran away with lover in UP: अमरोहा के गजरौला क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। यह घटना अमरोहा नगर के मायापुरी मोहल्ले की है। महिला का प्रेमी नौगांवा सादात क्षेत्र का निवासी है और दोनों की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी।

राज मिस्त्री पति पर चाकू से हमला, नकदी लूट घटना के दौरान महिला अपने प्रेमी के साथ मायापुरी स्थित किराए के मकान पर पहुंची, जहां उसके पति ने दोनों को देख लिया। इसके बाद महिला के प्रेमी ने पति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इतना ही नहीं, घर में रखी करीब 24 हजार रुपये की नकदी भी लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति पेशे से राज मिस्त्री है और गाजियाबाद में काम करता है। वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले गाजियाबाद गया था, लेकिन पत्नी मायापुरी में स्थित कमरे में ही रह गई थी। इसी दौरान महिला अपने प्रेमी संग चली गई। पति ने थाने पहुंचकर दी तहरीर घटना के बाद घायल पति ने तुरंत थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें प्रेमिका का रिश्ता होने से भड़का शादीशुदा युवक, हत्या कर लाश फेंकी, शव जानवरों ने खाया सीओ का बयान: खुद को किया घायल? इस पूरे मामले पर सीओ श्वेताभ भास्कर का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति ने खुद को चोट पहुंचाई है और अब वह पत्नी व उसके प्रेमी को फंसाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, मामले की पूरी जांच की जा रही है। घटना के बाद घायल पति ने तुरंत थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।इस पूरे मामले पर सीओ श्वेताभ भास्कर का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पति ने खुद को चोट पहुंचाई है और अब वह पत्नी व उसके प्रेमी को फंसाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, मामले की पूरी जांच की जा रही है।

