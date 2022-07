Amroha : रोडवेज बस की टक्कर से दो कांवड़ियों की मौत के बाद जमकर बवाल, गुस्साए साथियों ने 7 बसों में की तोड़फोड़।

Amroha : रोडवेज बस की टक्कर से दो कांवड़ियों की मौत के बाद जमकर बवाल, गुस्साए साथियों ने 7 बसों में की तोड़फोड़

सावन के पहले सोमवार को भोले बाबा का जलाभिषेक करने के लिए ब्रजघाट से गंगा जल ला रहे दो बाइक सवार कांवड़ियों की अमरोहा में रोडवेज बस की टक्कर से मौत हो गई है। हादसे के बाद कांवड़ियों के अन्य साथियों ने जमकर बवाल करते हुए सात बसों में तोड़फोड़ की है।

कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़िये हरिद्वार और ब्रजघाट समेत गंगा घाटों पर जल लेने के लिए पहुंचने लगे हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद के कुछ कांवड़िये बाइक पर सवार होकर ब्रजघाट जल लेने के लिए गए थे, ताकि सावन के पहले सोमवार को भाेले बाबा के शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकें। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो कांवड़िये अमरोहा पहुंचे थे कि इसी दौरान कौशांबी डिपो की एक रोडवेज बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद कांवड़ियों के अन्य साथियों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान उन्होंने सात रोडवेज बसों में जमकर तोड़फोड़ की। बवाल की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने जैसे-तैसे कांवड़ियों को समझाते हुए उनके गंतव्य पर रवाना किया।

