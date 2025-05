UP News: यूपी में दिखा हैरान करने वाला नजारा, बीच सड़क चारपाई डालकर लेट गया युवक, बाल-बाल बचा

अमरोहा•May 24, 2025 / 08:48 am• Mohd Danish

Shocking sight was seen in UP: अमरोहा के जोया मार्ग पर एक मानसिक रूप से कमजोर युवक ने सड़क के बीचों-बीच चारपाई डालकर लेटने का अजीबोगरीब कारनामा किया। यह दृश्य न केवल ट्रैफिक के लिए बाधा बना बल्कि एक बड़े हादसे की आशंका भी उत्पन्न हो गई। शुक्र रहा कि किसी वाहन की टक्कर चारपाई से नहीं हुई, वरना गंभीर परिणाम हो सकते थे।

31 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में युवक पेंट और बनियान पहने आराम से सड़क पर चारपाई डालकर लेटा नजर आ रहा है। यह वीडियो करीब 31 सेकंड का है, जो शुक्रवार को तेजी से व्हाट्सएप ग्रुप्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल गया। ट्रैफिक बाधित, वाहन चालक हुए परेशान युवक की इस हरकत से सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह बाधित हो गया। वाहन चालकों को मजबूरन साइड से होकर निकलना पड़ा। राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। युवक की इस हरकत को देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ ने उसे मानसिक रूप से कमजोर बताया, जबकि कुछ ने इसे मनमानी और लापरवाही करार दिया। यह भी पढ़ें यूपी मदरसा बोर्ड परीक्षा में फुरकान अली ने किया टॉप, 95% अंक हासिल कर बढ़ाया जिले का मान स्थानीय लोगों ने जताई चिंता, पुलिस कर रही जांच स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अक्सर इस प्रकार की हरकतें करता रहता है, जिससे मोहल्ले के लोग परेशान रहते हैं। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान और मानसिक स्थिति की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अक्सर इस प्रकार की हरकतें करता रहता है, जिससे मोहल्ले के लोग परेशान रहते हैं। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि युवक की पहचान और मानसिक स्थिति की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।