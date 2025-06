UP News: अर्थी को कंधा देते सिपाही, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल, एसपी ने दिए जांच के आदेश

UP News: यूपी के अमरोहा में दो सिपाहियों का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे अर्थी को कंधा देते नजर आ रहे हैं। वीडियो पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं हैं।

अमरोहा•Jun 29, 2025 / 06:30 pm• Mohd Danish

UP News: अर्थी को कंधा देते सिपाही | Image Source – Social Media

Soldiers carrying bier on their shoulders in UP: सोशल मीडिया पर दो सिपाहियों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक शव यात्रा के दौरान अर्थी को कंधा देते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

संवेदनशीलता बनाम पब्लिसिटी स्टंट कुछ लोग इसे सिपाहियों की इंसानियत और संवेदनशीलता की मिसाल बता रहे हैं, तो वहीं कुछ इसे जानबूझकर वायरल कंटेंट के तौर पर तैयार किया गया वीडियो कह रहे हैं। मुरादाबाद में हुआ था वीडियो शूट बताया जा रहा है कि यह वीडियो पूर्व में मुरादाबाद क्षेत्र में किसी अंतिम यात्रा के दौरान बनाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद ने सीओ पुलिस लाइन अभिषेक कुमार को जांच सौंपी है। एसपी ने दिए जांच के निर्देश एसपी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वीडियो और उसमें नजर आ रहे सिपाहियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें पांच लाख की नकदी और जेवर लेकर सगी बहनें लापता, पड़ोसी युवक पर FIR दर्ज सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है और पुलिस विभाग भी अब मामले की तह तक जाने में जुट गया है। इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है और पुलिस विभाग भी अब मामले की तह तक जाने में जुट गया है।