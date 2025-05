सेना के सम्मान में अमरोहा में निकाली तिरंगा यात्रा, विधायक ने किया नेतृत्व, मुस्लिम समाज ने की पुष्प वर्षा

Amroha News: यूपी के अमरोहा में रविवार को सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए।

अमरोहा•May 18, 2025 / 09:13 pm• Mohd Danish

Tiranga Yatra taken out in Amroha in honor of army: अमरोहा जिले के जोया कस्बे में रविवार को भारतीय सेना के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व शिक्षक विधायक डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने किया। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया।

तिरंगा यात्रा जोया के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम्’ जैसे देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा के दौरान जोया कस्बे के मुस्लिम समाज द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया, जिससे गंगा-जमुनी तहजीब की एक सुंदर मिसाल देखने को मिली। यह भी पढ़ें ड्रम में हथौड़े की चोट लगते ही हुआ धमाका, मजदूर की मौके पर ही मौत, कई किलोमीटर तक गूंजी आवाज इस मौके पर विधायक डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देकर यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग है और किसी से डरता नहीं। उन्होंने बताया कि सेना के जवानों ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर देश को गौरवांवित किया है। इस मौके पर विधायक डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देकर यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग है और किसी से डरता नहीं। उन्होंने बताया कि सेना के जवानों ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर देश को गौरवांवित किया है।