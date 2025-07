शादी से परेशान युवक ने रची खुद के अपहरण की कहानी, 5 लाख मांगी फिरौती, पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा

Young man story of his own kidnapping in amroha: यूपी के अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने प्रेमिका के शादी के दबाव से बचने के लिए खुद के ही अपहरण की झूठी कहानी रच दी। युवक ने न केवल खुद को गायब किया, बल्कि अपने ही घरवालों से 5 लाख रुपये की फिरौती की मांग भी कर डाली।