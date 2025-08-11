11 अगस्त 2025,

अनूपपुर

अनूपपुर में भीषण हादसा, बाइक को रौंदते हुए घर में जा घुसी बेलगाम स्कॉर्पियो, 5 लोगों की मौत 4 गंभीर

Anuppur Horrible Accident : रामनगर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार स्कार्पियो मोटरसाइकल को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी। हादसे में कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि, 4 की हालत गंभीर है।

अनूपपुर

Faiz Mubarak

Aug 11, 2025

Anuppur Horrible Accident
Major accident in Anuppur (Photo Source - Patrika)

Anuppur Horrible Accident :मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सोमवार को भीषण हादसे में पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि, जिले के रामनगर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार स्कार्पियो मोटरसाइकल को जोरदार टक्कर मारने के बाद भाग रही थी। इसी दौरान अनियंत्रित होकर एक घर की दीवार तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। हादसे में बाइक चालक और उसके साथी समेत स्कार्पियो सवार तीन यानी कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए है। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा पहुंचाया गया है।

बताया जा रहा है कि, रामनगर थाना अंतर्गत भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि, स्कॉर्पियो में सवार होकर 7 लोग कोतमा से बेलिया की ओर जा रह थे। रास्ते में स्कॉर्पियो ने सामने से आई एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अमृत चौधरी और उसके साथ बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि, बाइक सवार दोनों युवकी की पहचान कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन वाहन अनियंत्रित होने से सड़क से उतरकर समीप के घर में जा घुसी। ऐसे में स्कार्पियो सवार 3 लोगों की भी मौत हो गई।

हादसे में 5 लोगों की मौत

मृतकों में कार में सवार शुभम अहिरवार, राहुल केवट और सौरव प्रधान शामिल हैं। घटना में कुल 5 लोग की मौत हुई है। वहीं 4 लोग घायल हुए है, जिन्हें कोतमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। संभावना है कि, गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया जा सकता है। इधर घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की विवेचना शुरु कर दी है। मृतकों में एक शख्स उरतान और 4 लोग बेलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

बैंड बजाने जा रहे थे बाइक सवार

बताया जा रहा है कि, बाइक चालक निगवानी निवासी अमृत लाल चौधरी अपने साथी के साथ बैंड बजाने के काम से मरवाही जा रहा था। वहीं घायलों में विकास सिंह, गुड्डा, कोलन उर्फ छोहरी और आशीष केवट शामिल हैं।

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

हादसे की जानकारी देते हुए रामनगर थाना प्रभारी सुमित कौशिक ने बताया कि, स्कॉर्पियो की रफ्तार काफी तेज थी। नेशनल हाईवे-43 पर झिरिया टोला के पास कार अनियंत्रित हो गई। पहले कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। इसके बाद कार सड़क से नीचे उतरकर एक घर में जा घुसी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की भी मौत हो गई। पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।

Published on:

11 Aug 2025 02:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / अनूपपुर में भीषण हादसा, बाइक को रौंदते हुए घर में जा घुसी बेलगाम स्कॉर्पियो, 5 लोगों की मौत 4 गंभीर

