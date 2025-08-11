भोपाल में रफ्तार का कहर, नशे में कार दौड़ाते चालक ने 5 लोगों को रौंदा, मची चीख पुकार

Road Accident : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रफ़्तार का कहर देखने के लिए मिला है। आरोप है कि, यहां शराब के नशे में धुत एक बेलगाम दौड़ते कार चालक ने एक साथ करीब 5 लोगों जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए लोगों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज शहर के हमीदिया अस्पतात में भर्ती करा दिया गया है। वहीं, हादसे के समय कार में चालक समेत कुल तीन युवक सवार थे। दो को तो स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुरद कर दिया है, लेकिन मौका पाकर वाहन चालक कार समेत फरार हो गया है। फिलहाल, पुलिस चालक को तलाश कर रही है।