भोपाल

भोपाल में रफ्तार का कहर, नशे में कार दौड़ाते चालक ने 5 लोगों को रौंदा, मची चीख पुकार

Road Accident : राजधानी में रफ्तार का कहर दिखा है। यहां बेकाबू कार ने सड़क पर 5 लोगों को रौंद दिया है। सभी घायलों में से 2 की हालत नाजुक है। इधर, कार में 3 युवक सवार थे, जिनमें से दो को पकड़ लिया गया है, जबकि चालक कार समेत फरार हो गया है।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 11, 2025

Road Accident
भोपाल में रफ्तार का कहर (Photo Source- Patrika)

Road Accident : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रफ़्तार का कहर देखने के लिए मिला है। आरोप है कि, यहां शराब के नशे में धुत एक बेलगाम दौड़ते कार चालक ने एक साथ करीब 5 लोगों जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए लोगों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज शहर के हमीदिया अस्पतात में भर्ती करा दिया गया है। वहीं, हादसे के समय कार में चालक समेत कुल तीन युवक सवार थे। दो को तो स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के सुपुरद कर दिया है, लेकिन मौका पाकर वाहन चालक कार समेत फरार हो गया है। फिलहाल, पुलिस चालक को तलाश कर रही है।

बताया जा रहा है कि, ये भीषण सड़क हादसा शहर के तलैया थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले मोती मस्जिद पानी की टंकी के पास हुआ है। यहां एक वाहन चालक ने नशे की हालत में तेजी से गाड़ी चलाते हुए पांच लोगों को जोरदार टक्कर मारी। घायलों में तीन की हालत तो स्थिर बताई जा रही है, जबकि 2 की स्थिति नाजुक है।

कार समेत चालक मौके से फरार

इधर मामले को लेकर तलैया थाना पुलिस का कहना है कि, दो आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं, जबकि चालक कार समेत मौके से फरार हो गया है। हालांकि, पकड़े गए युवकों और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Published on:

11 Aug 2025 01:03 pm

भोपाल में रफ्तार का कहर, नशे में कार दौड़ाते चालक ने 5 लोगों को रौंदा, मची चीख पुकार

