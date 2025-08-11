राहुल गांधी के बाद जीतू पटवारी का बड़ा दावा, 2023 विधानसभा चुनाव में हुए ‘वोट चोरी’, इस दिन करेंगे खुलासा

Jitu Patwari Claim Vote Chori : नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा का उदाहरण देते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए देश की कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर 'वोट चोरी' के सनसनीखेज दावे का भूचाल अभी देशभर में थमा भी नहीं है कि, अब मध्य प्रदेश में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भी सनसनीखेज दावा कर दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया कि, 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' हुए थे। अब इसका खुलासा करने की पूरी तैयारी है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि, आगामी 13 अगस्त यानी दो दिन बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में की गई कथित 'वोट चोरी' का खुलासा करेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि, कई विधानसभाओं में मतदाता सूची की गड़बड़ी के पुख्ता सबूत उनके पास हैं। कांग्रेस का दावा है कि, उनके पास कई विधानसभा सीटों पर मतदाता सूची में कथित रूप से हेरफेर करने के ठोस आंकड़े हैं, जिनके आधार पर वे इस कथित वोट चोरी का खुलासा किया जाएगा।
पटवारी ने एक्स पर ट्वीट किया कि, 'लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की साजिशों को बेनकाब करना अब जरूरी हो गया है। 13 अगस्त को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2023 विधानसभा चुनाव की 'वोट चोरी' का पर्दाफाश करेगी।' ये पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में जनादेश चोरी का आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि 'मध्य प्रदेश में भारी एंटी-इनकंबेंसी के बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 66 सीटें मिलीं, जो असंभव है।'