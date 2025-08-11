राहुल गांधी के बाद जीतू पटवारी का बड़ा दावा, 2023 विधानसभा चुनाव में हुए ‘वोट चोरी’, इस दिन करेंगे खुलासा

पटवारी ने एक्स पर ट्वीट किया कि, 'लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की साजिशों को बेनकाब करना अब जरूरी हो गया है। 13 अगस्त को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2023 विधानसभा चुनाव की 'वोट चोरी' का पर्दाफाश करेगी।' ये पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में जनादेश चोरी का आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि 'मध्य प्रदेश में भारी एंटी-इनकंबेंसी के बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 66 सीटें मिलीं, जो असंभव है।'