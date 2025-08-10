आधी रात को गधे पर उल्टा बैठकर श्मशान के चक्कर काट रहा था शख्स, चौंका देगी वजह

Strange Trick For Rain :मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में हुई ताबड़तोड़ बारिश ने जनजीवन तक अस्त-व्यस्त कर दिया है। लेकिन, एमपी का एक जिला ऐसा भी है, जो अब भी अच्छी बारिश की आस में बैठा है। हम बात कर रहे हैं, उज्जैन जिले के नागदा की, यहां कई क्षेत्रों में स्थिति ये है कि, कई तालाब अब भी सूखे हुए हैं। ऐसे में अब यहां ग्रामीणों ने क्षेत्र से रूठे इंद्रदेव को मनाने का अजीबो गरीब टोटका आजमाया। दरअसल, इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने एक शख्स को गधे पर उल्टा बैठाकर आधी रात श्मशान घाट के चक्कर लगवाए हैं।