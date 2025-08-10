आधी रात को गधे पर उल्टा बैठकर श्मशान के चक्कर काट रहा था शख्स, चौंका देगी वजह

Strange Trick For Rain :मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में हुई ताबड़तोड़ बारिश ने जनजीवन तक अस्त-व्यस्त कर दिया है। लेकिन, एमपी का एक जिला ऐसा भी है, जो अब भी अच्छी बारिश की आस में बैठा है। हम बात कर रहे हैं, उज्जैन जिले के नागदा की, यहां कई क्षेत्रों में स्थिति ये है कि, कई तालाब अब भी सूखे हुए हैं। ऐसे में अब यहां ग्रामीणों ने क्षेत्र से रूठे इंद्रदेव को मनाने का अजीबो गरीब टोटका आजमाया। दरअसल, इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने एक शख्स को गधे पर उल्टा बैठाकर आधी रात श्मशान घाट के चक्कर लगवाए हैं।
दरअसल, मालवा क्षेत्र के कुछ इलाकों में बारिश की कमी देखी जा रही है, जिससे किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अच्छी बारिश की कामना करते हुए क्षेत्र में पुराने दौर में आजमाया जाने वाला टोटका भी करना शुरु कर दिया। इस टोटके का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खासा चर्चा का विषय बना हुआ है।
उन्हेल नगर में धाकड़ समाज द्वारा गांव के पटेल लखन पटेल को गधे पर उल्टा बैठा कर आधी रात मे श्मशान घाट के 7 चक्कर लगवाए गए। वहीं पुराने दौर से चली आ रही परंपरा को लखन पटेल ने भी ख़ुशी से निभाया। जिसमें टोटके से पूर्व पटेल द्वारा पूजा पाठ की गई। फिलहाल, देखना दिलचस्प होगा कि, क्या इस टोटके के फल स्वरूप क्षेत्र में अच्छी बारिश होती भी है य नहीं?