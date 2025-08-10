10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उज्जैन

आधी रात को गधे पर उल्टा बैठकर श्मशान के चक्कर काट रहा था शख्स, चौंका देगी वजह

Strange Trick For Rain : नागदा में ग्रामीणों ने अच्छी बारिश के लिए एक अजीबो-गरीब टोटका किया। यहां आधी रात में एक शख्स को गधे पर उल्टा बैठाकर श्मशान घाट के चक्कर लगवाए गए। अब घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

उज्जैन

Faiz Mubarak

Aug 10, 2025

Strange Trick For Rain
बारिश के लिए टोटका (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Strange Trick For Rain :मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में हुई ताबड़तोड़ बारिश ने जनजीवन तक अस्त-व्यस्त कर दिया है। लेकिन, एमपी का एक जिला ऐसा भी है, जो अब भी अच्छी बारिश की आस में बैठा है। हम बात कर रहे हैं, उज्जैन जिले के नागदा की, यहां कई क्षेत्रों में स्थिति ये है कि, कई तालाब अब भी सूखे हुए हैं। ऐसे में अब यहां ग्रामीणों ने क्षेत्र से रूठे इंद्रदेव को मनाने का अजीबो गरीब टोटका आजमाया। दरअसल, इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने एक शख्स को गधे पर उल्टा बैठाकर आधी रात श्मशान घाट के चक्कर लगवाए हैं।

दरअसल, मालवा क्षेत्र के कुछ इलाकों में बारिश की कमी देखी जा रही है, जिससे किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अच्छी बारिश की कामना करते हुए क्षेत्र में पुराने दौर में आजमाया जाने वाला टोटका भी करना शुरु कर दिया। इस टोटके का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खासा चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

एमपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश! मंदिर में घुसकर हनुमान प्रतिमा तोड़ी, आरोपी धराया
देवास
Hanuman Idol Broken

टोटके का वीडियो वायरल

उन्हेल नगर में धाकड़ समाज द्वारा गांव के पटेल लखन पटेल को गधे पर उल्टा बैठा कर आधी रात मे श्मशान घाट के 7 चक्कर लगवाए गए। वहीं पुराने दौर से चली आ रही परंपरा को लखन पटेल ने भी ख़ुशी से निभाया। जिसमें टोटके से पूर्व पटेल द्वारा पूजा पाठ की गई। फिलहाल, देखना दिलचस्प होगा कि, क्या इस टोटके के फल स्वरूप क्षेत्र में अच्छी बारिश होती भी है य नहीं?

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 10:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / आधी रात को गधे पर उल्टा बैठकर श्मशान के चक्कर काट रहा था शख्स, चौंका देगी वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.