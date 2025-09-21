एमपी में बड़ा रेल हादसा टला, पटरी से उतरकर पलटे मालगाड़ी के डिब्बे

बता दें कि, कोतमा स्टेशन के पास शनिवार रात करीब 11:30 बजे गोविंदा साइडिंग के लिए जा रही कोयला भरी मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। हादसे में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पूरी तरह पलट गए, जबकि कुल 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना की जानकारी पर रेलवे विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं मरम्मत कार्य शुरू कर कुछ घंटों में लाईन से मलबा हटाकर रेल यातायात सुचारू किया गया। फिलहाल, रेलवे प्रशासन हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटा हुआ है।