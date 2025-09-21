Patrika LogoSwitch to English

अनूपपुर

एमपी में बड़ा रेल हादसा टला, पटरी से उतरकर पलटे मालगाड़ी के डिब्बे

Goods Train Accident : कोयला लोडिंग के लिए जा रही मालगाड़ी के तीन डिब्बे कोतमा स्टेशन के पास एकाएक पटरी से उतर गए। इनमें दो डिब्बे पलटी भी खा गए, जिसके चलते कुछ घंटों के लिए रेल यातायात अवरुद्ध हो गया।

अनूपपुर

Faiz Mubarak

Sep 21, 2025

Goods Train Accident
बड़ा रेल हादसा टला (Photo Source- Patrika Input)

Goods Train Accident :मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कोतमा स्टेशन के पास शनिवार देर रात कोयला लोडिंग के लिए जा रही मालगाड़ी के 3 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। यही नहीं, इनमें से दो डिब्बे पलट भी गए। गटना के बाद रेल यातायात बाधित हो गया। हालांकि, गनीमत रही कि, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई।

हादसे की जानकारी लगते ही रेलवे द्वारा अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और रात में लाइन पर गिरे रेल के डिब्बे को हटाकर साइड में किया और रेल यातायात सुचारू किया गया। हालांकि, मार्ग को पहुंची क्षति का कारय अभी भी चालू है।

कुछ घंटों में रेल यातायात सुचारू

बता दें कि, कोतमा स्टेशन के पास शनिवार रात करीब 11:30 बजे गोविंदा साइडिंग के लिए जा रही कोयला भरी मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। हादसे में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पूरी तरह पलट गए, जबकि कुल 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना की जानकारी पर रेलवे विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं मरम्मत कार्य शुरू कर कुछ घंटों में लाईन से मलबा हटाकर रेल यातायात सुचारू किया गया। फिलहाल, रेलवे प्रशासन हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटा हुआ है।

हादसे की सुखद सूचना

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अंबिकेश साहू ने बताया कि शनिवार की रात में मालगाड़ी डिरेल हो गई थी। मौके पर टीम पहुंचकर एक लाइन को क्लियर कराया। यातायात सुचारू कर दिया गया है। पिलहाल, इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।

Published on:

21 Sept 2025 01:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / एमपी में बड़ा रेल हादसा टला, पटरी से उतरकर पलटे मालगाड़ी के डिब्बे

