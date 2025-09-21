हॉस्टल से अचानक गायब हो गईं दो नाबालिग छात्राएं, जंगल में इस हाल में मिलीं, वजह जानकर पुलिस भी दंग

Minor Girls Students Disappeared :मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल से अचानक दो नाबालिग छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया। पाली स्थित एकलव्य विद्यालय छात्रावास से कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली दोनों छात्राएं सुबह अचानक से कहीं लापता हो गईं। घटना की सूचना के तुरंत बाद पाली थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। कुछ ही घंटों में दोनों छात्राओं को जंगल से सकुशल बरामद कर लिया गया है।