हॉस्टल से अचानक गायब हो गईं दो नाबालिग छात्राएं, जंगल में इस हाल में मिलीं, वजह जानकर पुलिस भी दंग

Minor Girls Students Disappeared : पाली स्थित एकलव्य विद्यालय छात्रावास से कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली दोनों छात्राएं सुबह अचानक से कहीं लापता हो गईं, जिसके चलते हॉस्टल से लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

उमरिया

Faiz Mubarak

Sep 21, 2025

Minor Girls Students Disappeared
हॉस्टल से गायब हुई दो नाबालिग छात्राएं (Photo Source- Patrika)

Minor Girls Students Disappeared :मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल से अचानक दो नाबालिग छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मच गया। पाली स्थित एकलव्य विद्यालय छात्रावास से कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली दोनों छात्राएं सुबह अचानक से कहीं लापता हो गईं। घटना की सूचना के तुरंत बाद पाली थाना में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। कुछ ही घंटों में दोनों छात्राओं को जंगल से सकुशल बरामद कर लिया गया है।

मामले में अपर कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ओहरिया का कहना है कि, घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन एक्टिव हुआ और पाली के जंगल से लड़कियों को लाया गया है। लड़कियां कुछ लड़कों के संपर्क में थी और भागने की फिराक में थी। अब जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा कि, इन्हें छात्रावास में रखना है या बाहर करना है।

लड़कों के साथ भागने की थी प्लानिंग

हॉस्टल से गायब हुई दो नाबालिग छात्राएं (Photo Source- Patrika)

आपको बता दें कि, महीने भर में पाली विकासखंड से छात्राओं के लापता होने का ये दूसरा मामला है। मामला उजागर होने के बाद सुरक्षा और निगरानी को लेकर विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे थे। वहीं, एसडीओपी जांच के लिए मौके पर पहुंचे तो प्राचार्य तेन सिंह ने जिम्मेदारी से किनारा कर लिया। फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।

21 Sept 2025 10:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / हॉस्टल से अचानक गायब हो गईं दो नाबालिग छात्राएं, जंगल में इस हाल में मिलीं, वजह जानकर पुलिस भी दंग

