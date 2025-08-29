एमपी में भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी की महिला नेता को कहा ‘कुलक्षणी’…

भाजपा नेत्री के खिलाफ अमर्यादित शब्दों के प्रयोग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम ने अनिल गुप्ता के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। यदि वरिष्ठ नेता अनिल गुप्ता ने किसी भी महिला के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन के किसी भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को ऐसी कोई बात किसी ऐसे मंच से नहीं करना चाहिए, जिससे कि किसी के मान- सम्मान को ठेस पहुंचे। वहीं इस मामले पर भाजपा नेत्री का कहना है कि जब हमने जैतहरी नगर परिषद में 5 साल सरकार चलाई तो अनिल गुप्ता ने इसका विरोध किया। विधानसभा में 20 बार सवाल उठवाए। अनिल गुप्ता ने जो कल कहा, वह दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग भी की है।