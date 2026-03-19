19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अनूपपुर

मां को मारकर बेटे ने प्रेमिका को किया फोन, बोली- ले जाकर पटरियों पर फेंक दो…

mp news: आरोपी व उसकी प्रेमिका के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल, अवैध संबंध में रोड़ा बनने पर बेटे ने मां को मार डाला।

2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Shailendra Sharma

Mar 19, 2026

ANUPPUR

son kills mother girlfriend audio viral

mp news: मध्यप्रदेश के शहडोल में अवैध संबंधों के चलते रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। घटना अमलाई थाना क्षेत्र की है जहां बुजुर्ग महिला की उसके ही बेटे ने गला दबाकर हत्या कर दी। मां बेटे के अवैध संबंध में रोड़ा बन रही थी और बेटे को उसकी प्रेमिका से मिलने से रोका करती थी। हैरानी की बात ये है कि मां को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी बेटे ने अपनी प्रेमिका को फोन किया और मां की हत्या की बात बताई। इस दौरान प्रेमिका ने प्रेमी को सलाह दी कि मां की लाश को ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दे। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

गला दबाकर मां को मार डाला

अनूपपुर जिले के अमलाई थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-13 की राजेन्द्र सिंह कॉलोनी में रहने वाले संजय कोरी नाम के युवक ने मां की हत्या कर दी। जिस वक्त मां गहरी नींद में सो रही थी तभी आरोपी बेटे ने उसका गला दबाया और करीब 20 मिनट तक दबाए रखा। इसके बाद उसने ये जानने के लिए मां के चेहरे पर पानी के छींटे मारे कि मां मरी है कि नहीं, लेकिन तभी बेहोश मां को होश आ गया और वो चिल्लाने लगी। इसके बाद आरोपी बेटे ने फिर से मां का गला दबाया और तब तक दबाता रहा जब तक सांसें थम नहीं गईं। मां को मारने के बाद आरोपी बेटे संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और बताया कि उसने मां को मार डाला है।

प्रेमिका से बातचीत का ऑडियो वायरल

आरोपी संजय व उसकी प्रेमिका के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में आरोपी संजय प्रेमिका से मां को मारने की बात कहना सुनाई दे रहा है तो वहीं प्रेमिका उसे सलाह दे रही है कि मां की लाश को ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दे जिससे कि सभी को लगे कि ये हत्या नहीं बल्कि हादसा है। जिस पर आरोपी प्रेमी कहता है कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता। बातचीत में प्रेमिका बार-बार खुद को बचाने और अपना नाम न लेने की हिदायत भी दे रही है। पुलिस ने आरोपी संजय कोरी को मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वायरल ऑडियो की जांच की बात भी पुलिस कह रही है। बताया गया है कि आरोपी संजय कोरी के महिला से अवैध संबंध हैं और संजय की मां अवैध संबंधों में रोड़ा बन रही थी।

ये भी पढ़ें

मां ने हाथों से समेटे बच्ची के टुकड़े, परिवार ने सड़क से धोया खून
मंडला
MANDLA

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 05:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / मां को मारकर बेटे ने प्रेमिका को किया फोन, बोली- ले जाकर पटरियों पर फेंक दो…

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रेमिका देख रही थी शादी के सपने, खंडहर में ले गया प्रेमी और ले ली जान

anuppur
अनूपपुर

ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश: टू-व्हीलर गाड़ी के पास पड़ी थी डेडबॉडी, ‘अवैध संबंध’ बना कारण

murder
अनूपपुर

घर से भागे प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान

anuppur
अनूपपुर

पिता को खाना देने पहुंचे बच्चे तो खेत में मिला शव

anuppur
अनूपपुर

कार और डंपर के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत, भीषण हादसे में 3 गंभीर

Horrific Accident
अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.