मां को मारकर बेटे ने प्रेमिका को किया फोन, बोली- ले जाकर पटरियों पर फेंक दो…

आरोपी संजय व उसकी प्रेमिका के बीच फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में आरोपी संजय प्रेमिका से मां को मारने की बात कहना सुनाई दे रहा है तो वहीं प्रेमिका उसे सलाह दे रही है कि मां की लाश को ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दे जिससे कि सभी को लगे कि ये हत्या नहीं बल्कि हादसा है। जिस पर आरोपी प्रेमी कहता है कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता। बातचीत में प्रेमिका बार-बार खुद को बचाने और अपना नाम न लेने की हिदायत भी दे रही है। पुलिस ने आरोपी संजय कोरी को मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वायरल ऑडियो की जांच की बात भी पुलिस कह रही है। बताया गया है कि आरोपी संजय कोरी के महिला से अवैध संबंध हैं और संजय की मां अवैध संबंधों में रोड़ा बन रही थी।