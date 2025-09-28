नवरात्रि में दरिंदगी….10 साल की मासूम से गैंगरेप, बच्ची को खेत में छोड़कर भागे

मामला अशोकनगर के नईसराय थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस के मुताबिक 10 वर्षीय मासूम शुक्रवार शाम को अपने चाचा के घर जा रही थी, तभी किरौंदा गांव निवासी भगवत, अजय और चरुआ उर्फ जगदीश ने उस नाबालिग को अकेली जाते हुए देखा, तो तीनो उसे जबरन उठाकर ले गए। साथ ही उसके साथ तीनों ने बलात्कार किया। करीब डेढ़ किमी दूर सिरनाम पाल के खेत में बच्ची को बदहवास हालत में छोड़कर भाग गए। परिजनों ने रात में नईसराय थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की तो पुलिस ने आरोपियों पर अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।