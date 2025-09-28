Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

नवरात्रि में दरिंदगी….10 साल की मासूम से गैंगरेप, बच्ची को खेत में छोड़कर भागे

MP News: जहां एक ओर नवरात्रि में बेटियों और महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं अशोकनगर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ तीन हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं।

2 min read

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Sep 28, 2025

10 year old innocent girl gang raped in ashoknagar navratri mp news

10 year old innocent girl gang raped in ashoknagar navratri (Patrika.com)

MP News: नवरात्र (Navratri) का समय चल रहा है और बेटियों की देवी रूप में जगह-जगह पूजन की जा रही है। ऐसे में तीन युवकों ने 10 साल की मासूम को रास्ते में पकड़ा और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी गैंगरेप के बाद बदहवास हालत में खेत में नाबालिग को छोड़कर भाग गए। हालांकि सूचना मिली तो पुलिस ने दो घंटे में ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

ये है पूरा मामला

मामला अशोकनगर के नईसराय थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस के मुताबिक 10 वर्षीय मासूम शुक्रवार शाम को अपने चाचा के घर जा रही थी, तभी किरौंदा गांव निवासी भगवत, अजय और चरुआ उर्फ जगदीश ने उस नाबालिग को अकेली जाते हुए देखा, तो तीनो उसे जबरन उठाकर ले गए। साथ ही उसके साथ तीनों ने बलात्कार किया। करीब डेढ़ किमी दूर सिरनाम पाल के खेत में बच्ची को बदहवास हालत में छोड़कर भाग गए। परिजनों ने रात में नईसराय थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की तो पुलिस ने आरोपियों पर अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

ग्रामीण ने दो युवकों को देखा, पूछताछ में आया तीसरा नाम

खेत में एक ग्रामीण ने नाबालिग को खेत में छोड़कर भागे अजय व भगवत को देख लिया। इससे ग्रामीण ने वहां पहुंचकर देखा तो नाबालिग पीड़िता बदहवास हालत में मिली। इससे उसने परिजनों को सूचना दी और परिजन उसे घर ले गए, जहां से पुलिस को सूचना दी और नईसराय थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इससे पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपने तीसरे साथी चरुआ उर्फ जगदीश का भी नाम बताया. इससे उसे भी पकड़ लिया।

2 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

पीड़ित के साथ हुई बर्बरता को सुनकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रात में ही आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने दो घंटे में ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिनके खिलाफ अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वहीं पीड़िता के बयान भी कराए गए हैं। आरोपियों की इस दरिंदगी भरी वारदात जिसने भी सुनी तो लोगों में नाराजगी दिखी। जिले में 10 साल की मासूम से दरिंदगी का यह पहला मामला है।

तीनों आरोपी शराबी और जुआड़ी

  • 10 वर्षीय पीड़िता मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है. जिसके अचानक गुम होने से परिजन उसे गांव में ढूंढ रहे थे।
  • गैंगरेप के यह तीनों गिरफ्तार आरोपी पड़ौसी गांव के हैं. पुलिस के मुताबिक जिनकी उम्र 20,22 और 30 साल बताई जा रही है।
  • चर्चा है कि तीनों आरोपी इस गांव में जुआ खेलने के लिए आए हुए थे और जुआ खेलने के बाद तीनों ने जमकर शराब पी थी।
  • इससे शराब पीकर तीनों आरोपी ने नाबालिग को अकेला जाता देख उठाकर ले गए और उसके साथ यह दरिंदगी की वारदात की।
  • बताया जा रहा है कि पड़ौसी गांव होने की वजह से तीनों आरोपी इस गांव में आते रहते थे और इससे ग्रामीण उन्हें पहचानते हैं।

पुलिस ने कहा ये…

10 साल की नाबालिग से तीन युवकों ने गैंगरेप किया। सूचना मिली तो पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए रात में ही दी आरोपियों को पकड़ लिया था, जिन्होंने पूछताछ में अपने तीसरे साथी का नाम बताया तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पीड़िता मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है।- राजीव कुमार मिश्रा, एसपी

28 Sept 2025 08:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / नवरात्रि में दरिंदगी….10 साल की मासूम से गैंगरेप, बच्ची को खेत में छोड़कर भागे

