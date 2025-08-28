Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

MP के गर्ल्स हॉस्टल से 3 छात्राएं गायब, सहायक वार्डन और अतिथि शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई

MP News- अशोकनगर के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास से तीन छात्राएं अचानक गायब हो गईं। मामला कलेक्टर तक पहुंचा तो सहायक वार्डन और अतिथि शिक्षक पर कार्रवाई की गई।

अशोकनगर

Akash Dewani

Aug 28, 2025

3 students missing from Girls Hostel Ashoknagar collector action mp news
3 students missing from Girls Hostel Ashoknagar collector action (फोटो-AI)

MP News- सहायक वार्डन व अतिथि शिक्षक के गलत व्यवहार से परेशान तीन छात्राएं छात्रावास छोड़कर चली गई। जिनके गायब होने की सूचना मिली तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि वह शहर में रिश्तेदार के यहां मिली। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर छात्रावास की सहायक वार्डन और अतिथि शिक्षक को हटा दिया गया है। (collector action)

ये है पूरा मामला

मामला अशोकनगर के कचनार स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का है। जहां से 9वीं कक्षा की एक 15 वर्षीय छात्रा और छठवीं कक्षा की 12-12 वर्षीय दो छात्राएं बिना सूचना गायब हो गई। तीनों एक ही गांव की और अलग-अलग परिवारों की है। छात्रावास में जब इन छात्राओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो वार्डन सरला तोमर ने कचनार थाने में तीनों छात्राओं के अपहरण की एफआइआर दर्ज कराई। इससे प्रशासन व विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि शाम को ही तीनों छात्राएं अशोकनगर में अपने एक रिश्तेदार के घर पर मिलीं। वे किसी परिचित के साथ कचनार से 16 किमी दूर शहर आ गई थी।

ये भी पढ़ें

अगले 72 घंटे जमकर बरसेगा पानी, 10 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, नया सिस्टम एक्टिव
भोपाल
heavy rain alert 28 august mp weather update monsoon news (Patrika.com)

कलेक्टर ने की छात्राओं से मुलाकात, कार्रवाई के निर्देश

मामले को कलेक्टर आदित्य सिंह ने संज्ञान में लेकर डीपीसी राहुल शर्मा को निर्देश दिए। इसके बाद डीपीसी गांव पहुंचे। छात्राओं व उनके परिजनों को साथ लाकर उनकी कलेक्टर से मुलाकात कराई। डीपीसी के मुताबिक छात्राओं ने कलेक्टर को बताया कि अतिथि शिक्षक सावित्री कुशवाह उन्हें हमेशा डांटती रहती हैं और सहायक वार्डन वर्षा खस गलत व्यवहार करती हैं। इसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए। डीपीसी ने सहायक वार्डन को छात्रावास से और अतिथि शिक्षक को काम से हटा दिया है। वहीं वार्डन को कारण बताओ नोटिस दिया है और एसडीएम व डीपीसी से मामले में कलेक्टर ने प्रतिवेदन मांगा है।

बड़ा सवालः छात्रावास की फिर कैसी देखरख?

इस मामले ने छात्रावास की देखरेख व सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं। छात्राओं को स्कूल से गायब होना बताया जा रहा है जबकि छात्रावास भी स्कूल परिसर में ही है। साथ ही इस मामले में अलग-अलग कहानी बताई जा रही हैं. किसी का कहना है परिजनों के साथ गांव चली गई थीं तो कोई सहेली का यहां पहुंचना बता रहा है और डीपीसी ने उनका अशोकनगर में रिश्तेदार का यहां आना बताया जा रहा है। डीपीसी ने बताया कि बाद में छात्रावास कर्मचारियों और परिजनों के बीच अव्यवस्थाओं व छात्राओं की सही तरीके से देखरेख न किए जाने पर बहस भी हुई।

कलेक्टर ने कहा ये…

कलेक्टर आदित्य सिंह ने कहा कि छात्राएं परिवार के साथ चली गई थीं, छात्राओं ने मुझसे मुलाकात की थी, कुछ समस्याएं भी बता रही थीं। वार्डन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और एसडीएम व डीसीपी से प्रतिवेदन मांगा है।

यह भी खास

  • वार्डन ने थाने में शिकायत की कि तीनों छात्राएं स्कूल परिसर से गायब हो गई हैं, छात्राएं नाबालिग थीं तो अज्ञात पर अपहरण का केस वर्ज हुआ।
  • डीपीसी ने बताया कि छात्रा की माँ मुंगावली गई हुई थी. इससे तीनों छात्राएं रिश्तेदार के पास अशोकनगर आ गई तो माँ भी अशोकनगर पहुंची।
  • डीपीसी ने बताया कि छात्राओं की शिकायत पर सहायक वार्डन और अतिथि शिक्षक की छात्रावास से हटा दिया गया है। -थाना प्रभारी पूनम सेलर ने बताया कि छत्राओं के बयान लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि यह अभी जानकारी नहीं मिल पाई है।

ये भी पढ़ें

प्रशासन नहीं, बप्पा को सौंपी समस्याओं की अर्जी! पत्रिका की खबर बनी माध्यम
अशोकनगर
ashoknagar city problems petition to lord ganesh chaturthi 2025 patrika mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 12:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / MP के गर्ल्स हॉस्टल से 3 छात्राएं गायब, सहायक वार्डन और अतिथि शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.