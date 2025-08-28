MP के गर्ल्स हॉस्टल से 3 छात्राएं गायब, सहायक वार्डन और अतिथि शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई

मामला अशोकनगर के कचनार स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का है। जहां से 9वीं कक्षा की एक 15 वर्षीय छात्रा और छठवीं कक्षा की 12-12 वर्षीय दो छात्राएं बिना सूचना गायब हो गई। तीनों एक ही गांव की और अलग-अलग परिवारों की है। छात्रावास में जब इन छात्राओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो वार्डन सरला तोमर ने कचनार थाने में तीनों छात्राओं के अपहरण की एफआइआर दर्ज कराई। इससे प्रशासन व विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि शाम को ही तीनों छात्राएं अशोकनगर में अपने एक रिश्तेदार के घर पर मिलीं। वे किसी परिचित के साथ कचनार से 16 किमी दूर शहर आ गई थी।