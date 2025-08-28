प्रशासन नहीं, बप्पा को सौंपी समस्याओं की अर्जी! पत्रिका की खबर बनी माध्यम

क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष देवेंद्र सोनी, उपाध्यक्ष मनोज सोनी, अमित सोनी, राजेंद्र सोनी, गोलू सोनी, सूरज सोनी राकेश सोनी, संजय सोनी और मृदुल सोनी सहित समाज के अन्य लोगों ने मंदिर के पुजारी अवधेश महाराज के पफ्रीका में प्रकाशित खबर को समस्याओं के निदान के लिए भगवान गणेश के चरणों में अर्पित किया। उपाध्यक्ष मनोज सोनी ने बताया कि यह शहर की गंभीर समस्याएं हैं जो शहर के विकास को ही नहीं रोकतीं बल्कि यह समस्याएं आमजन को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए इनसे निजात मिलना चाहिए। शासन-प्रशासन के साथ भगवान भी हमें इस लक्ष्य की और बढ़ाएं, इसलिए पत्रिका की इस खबर के साथ प्रति को भगवान गणेशजी को अर्पित किया है। (mp news)