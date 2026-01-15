‘जेंडर चेंज’ कर नैनसी बनी नमन, अनीता का थामेगा हाथ

जेंडर चेंज सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए की आवश्यकता थी। मैंनसी साधारण परिवार से आती हैं। एमए शिक्षित नैंसी ने इंदौर के एक बैंक में नौकरी की, वहीं अनीता ने भी पैसे जुटाने में पूरा सहयोग दिया। चार साल तक उन्होंने राशि एकत्रित की। अंततः दिल्ली में सफल सर्जरी के जरिए नैंसी ने अपना जेंडर चेंज कराया और वे अब नमन सूर्यवंशी बन चुके हैं। बड़ी बहन नीतू ने बताया, यह सब सुनकर माता पिता बहुत नाराज हुए, लेकिन समझाने पर मान गए हैं।