संयुक्त कलेक्टर का एक्शन, अधिकारियों की रोक दी वेतनवृद्धि, ये है मामला

Collector Ashoknagar
MP News: कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिली कमियों और गोशाला की कमियों पर संयुक्त कलेक्टर ने कार्रवाई की। महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी, पशु चिकित्सालय के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की एक-एक वेतनवृद्धि रोक दी गईं। वहीं बीआरसीसी पर परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित की है।
अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने 19 सितंबर को चंदेरी क्षेत्र के ग्राम बांकलपुर व देवलखो में आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ-सफाई न पाए जाने और समूह के द्वारा मिट्टी के चूल्हे पर नाश्ता व भोजन बनाए जाने और गैस आदि की व्यवस्था नहीं पाई गई थी। इस पर संयुक्त कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर ने चंदेरी की प्रभारी परियोजना अधिकारी मिथलेश रैकवार की एक वेतनवृद्धि रोक दी है। वहीं गोशाला में गायों की मौत व गाय बीमार पाए जाने पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने मुंगावली पशु चिकित्सालय के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी जेपी शर्मा की एक वेतनवृद्धि रोक दी है।
19 सितंबर को कलेक्टर ने चंदेरी के बांकलपुर व देवलखो गांव में शासकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, लेकिन स्कूल में साफ-सफाई व्यवस्था नहीं थी और छात्र झाडू लगाते मिले, साथ ही अन्य शिक्षक अनुपस्थित थे। इस पर चंदेरी बीआरसीसी वेदप्रकाश गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया। संयुक्त कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर ने इस मामले में बीआरसीसी वेदप्रकाश गोयल के खिलाफ परिनिंदा की लघु शास्ति अधिरोपित की है।
