संयुक्त कलेक्टर का एक्शन, अधिकारियों की रोक दी वेतनवृद्धि, ये है मामला

अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने 19 सितंबर को चंदेरी क्षेत्र के ग्राम बांकलपुर व देवलखो में आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ-सफाई न पाए जाने और समूह के द्वारा मिट्टी के चूल्हे पर नाश्ता व भोजन बनाए जाने और गैस आदि की व्यवस्था नहीं पाई गई थी। इस पर संयुक्त कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर ने चंदेरी की प्रभारी परियोजना अधिकारी मिथलेश रैकवार की एक वेतनवृद्धि रोक दी है। वहीं गोशाला में गायों की मौत व गाय बीमार पाए जाने पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने मुंगावली पशु चिकित्सालय के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी जेपी शर्मा की एक वेतनवृद्धि रोक दी है।