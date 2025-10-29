Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

संयुक्त कलेक्टर का एक्शन, अधिकारियों की रोक दी वेतनवृद्धि, ये है मामला

MP News: कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिली कमियों और गोशाला की कमियों पर संयुक्त कलेक्टर ने कार्रवाई की।

less than 1 minute read
Google source verification

अशोकनगर

image

Avantika Pandey

Oct 29, 2025

Collector Ashoknagar

Collector Ashoknagar (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिली कमियों और गोशाला की कमियों पर संयुक्त कलेक्टर ने कार्रवाई की। महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी, पशु चिकित्सालय के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की एक-एक वेतनवृद्धि रोक दी गईं। वहीं बीआरसीसी पर परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित की है।

कमियां पाए जाने पर की गई कार्रवाई

अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने 19 सितंबर को चंदेरी क्षेत्र के ग्राम बांकलपुर व देवलखो में आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ-सफाई न पाए जाने और समूह के द्वारा मिट्टी के चूल्हे पर नाश्ता व भोजन बनाए जाने और गैस आदि की व्यवस्था नहीं पाई गई थी। इस पर संयुक्त कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर ने चंदेरी की प्रभारी परियोजना अधिकारी मिथलेश रैकवार की एक वेतनवृद्धि रोक दी है। वहीं गोशाला में गायों की मौत व गाय बीमार पाए जाने पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने मुंगावली पशु चिकित्सालय के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी जेपी शर्मा की एक वेतनवृद्धि रोक दी है।

बीआरसीसी पर परिनिंदा की लघु शास्ति

19 सितंबर को कलेक्टर ने चंदेरी के बांकलपुर व देवलखो गांव में शासकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, लेकिन स्कूल में साफ-सफाई व्यवस्था नहीं थी और छात्र झाडू लगाते मिले, साथ ही अन्य शिक्षक अनुपस्थित थे। इस पर चंदेरी बीआरसीसी वेदप्रकाश गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया। संयुक्त कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर ने इस मामले में बीआरसीसी वेदप्रकाश गोयल के खिलाफ परिनिंदा की लघु शास्ति अधिरोपित की है।

ये भी पढ़ें

सड़क के लिए मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र, बारिश में फिर धंसकीं सड़कें, हुए कई हादसे
ग्वालियर
Gwalior Road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 01:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / संयुक्त कलेक्टर का एक्शन, अधिकारियों की रोक दी वेतनवृद्धि, ये है मामला

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी कार्रवाई की तैयारी! 21 साल पुरानी वोटर लिस्ट से होगी जांच, फर्जी नाम हटाने की कवायद तेज

Special Intensive Revision ashoknagar voter list fake voters action mp news
अशोकनगर

MP में बड़ा जमीन घोटाला, भू-माफिया के साथ पटवारियों ने की साठगांठ, कलेक्टर ने की कार्रवाई

ashoknagar government land fake patta case patwaris suspend mp news
अशोकनगर

बड़ी खबर: चलती स्लीपर बस बनी आग का गोला, जान बचाकर भागे यात्री लेकिन सामान जलकर खाक

sleeper bus fire accident ashoknagar passengers saved luggage burnt mp news
अशोकनगर

कार्बाइड गन चलाने से कांग्रेस नेता की आंखें घायल, कलेक्टर ने लगाया बैन

carbide gun ban Congress leader injured ashoknagar mp news
अशोकनगर

यहां दीपावली से पहले दुकानों के लिए अनोखी जंग, सड़कों के साथ हवा में लटका बाजार

Diwali 2025
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.