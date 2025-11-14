Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

जमीन पर खूनी संघर्ष, पिता-भांजे की मौत, अलग-अलग उठी अर्थियां, रिश्तेदारों ने बनाई दूरी

MP News: अशोकनगर में चार बीघा जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। पिता, पुत्र और भांजे की मौत से गांव में दहशत, रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार से दूरी बनाई।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Nov 14, 2025

ashoknagar land dispute bloody fight 3 murdered mp news

ashoknagar land dispute (फोटो- सोशल मीडिया)

Land Dispute: चार बीघा जमीन के विवाद में हुए खूनी संघर्ष में पिता व भांजे की मौत के बाद गंभीर घायल पुत्र ने भी दम तोड़ दिया। इससे गांव में सनसनी का माहौल है, पिता-पुत्र की अलग-अलग समय पर अर्थी निकाली गई और अंतिम संस्कार में रिश्तेदार व ग्रामीण तो दूर बात परिवार के लोग भी शामिल नहीं हुए। ऐसे में पुलिस ने गांव के कुछ लोगों को बुलाकर अंतिम संस्कार करवाया। (MP News)

ये है पूरा मामला

मामला अशोकनगर के कचनार थाना क्षेत्र के करैया बनेट गांव का है। जहां खिलनसिंह यादव के हिस्से की चार बीघा जमीन के विवाद में उसके दोनों पुत्र राजमहेंद्र व कृष्णभान यादव में बुधवार को खेत पर खूनी संघर्ष हो गया था। जिसमें पिता खिलनसिंह यादव व भांजे महुआखेड़ा निवासी पवन यादव की मौत हो गई थी। गंभीर घायल कृष्णभान यादव की भी इलाज के लिए भोपाल पहुंचने से पहले मौत हो गई। इस खूनी संघर्ष में अब तक तीन लोगों की मौत हो गई है।

कृष्णभान की पुत्री राधिका यादव की शिकायत पर पुलिस ने राजमहेंद्र यादव, धर्मवीर, राजवीर व खिलनसिंह यादव और राजमहेंद्र यादव की शिकायत पर कृष्णभान यादव, महुआखेड़ा निवासी पवन यादव महुआखेड़ा, नाऊखेड़ा निवासी छुट्टा यादव व कल्ला यादव के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। वहीं घायलों के पास जिला अस्पताल में पुलिस तैनात है।

दो घंटे बाद दी पुलिस को सूचना

इस खूनी संघर्ष का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लोग आपस में एक-दूसरे पर लाठी-फरसा से हमला करते दिख रहे हैं और घायल खेत में पड़े हुए हैं। साथ ही एक देशी कट्टा भी खेत में पड़ा हुआ दिख रहा है। ग्रामीणों की मानें तो यह विवाद दोपहर तीन बजे हुआ था और दो घंटे तक घायल वहीं पड़े रहे। करीब दो घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली तो तुरंत पुलिस ने पहुंचकर घायलों व दोनों शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं गंभीर घायल कृष्णभान को भोपाल ले जाने रिश्तेदार तैयार नहीं हुए, देरी से किसी रिश्तेदार ने हिम्मत दिखाई लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई।

पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार

इस खूनी संघर्ष के बाद गांव में सन्नाटे सी स्थिति रही, साथ ही रिश्ते भी खत्म होते नजर आए। गुरुवार को खिलनसिंह यादव का उसके बड़े पुत्र राजमहेंद्र यादव ने अंतिम संस्कार किया और पवन यादव का महुआखेड़ा गांव में अंतिम संस्कार हुआ। शाम को कृष्णभान यादव का शव आया तो उसका भी अंतिम संस्कार हुआ। जहां दोनों भाइयों के परिवार एक-दूसरे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। ग्रामीण व रिश्तेदार भी नहीं पहुंचे तो पुलिस ने कुछ ग्रामीणों को बुलवाकर दोनों अंतिम संस्कार करवाए और इस दौरान गांव में पुलिस तैनात रही। (MP News)

ये भी पढ़ें

ये क्या? सिगरेट के कारण बीच में ही रुकी इंटरसिटी ट्रेन, अलार्म बजते ही मची भगदड़
रीवा
Rewa-Jabalpur Intercity train stopped cigarette smoke sensor mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 07:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / जमीन पर खूनी संघर्ष, पिता-भांजे की मौत, अलग-अलग उठी अर्थियां, रिश्तेदारों ने बनाई दूरी

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, मौके पर जिला कलेक्टर मौजूद

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी सौगात: MP में बनेगा 100 करोड़ का प्लांट, बढ़ेगी किसानों की आय, युवाओं को मिलेगा रोजगार

bpcl biogas plant semarkhedi employment farmers income mp news
अशोकनगर

आधी रात पूर्व सरपंच के घर डकैतों का हमला, दंपत्ति को बांधकर पीटा, सोने से लेकर घी तक लूटा

robbers attacked former sarpanch home looted gold cash mp news
अशोकनगर

मंदिर दर्शन करने आया था बाइक चोर, खुल गई पूरे गैंग की ‘पोल-पट्टी’

फोटो सोर्स: पत्रिका
अशोकनगर

एमपी में हाथों में जलते दीपक लेकर निकले हजारों लोग, जगमगा उठा यह शहर

People came out with burning lamps in Ashoknagar on Dev Prabodhini Ekadashi
अशोकनगर

नीदरलैंड से कार चलाकर एमपी के इस ऐतिहासिक शहर पहुंचे टूरिस्ट, 17 देशों को पार कर तय किया रास्ता

Netherland Tourists in Chanderi
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.