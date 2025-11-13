ये क्या? सिगरेट के कारण बीच में ही रुकी इंटरसिटी ट्रेन, अलार्म बजते ही मची भगदड़

MP News: रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए एलएचबी कोच में अत्याधुनिक सेंसर (Sensor) लगाए हैं, ताकि अग्नि हादसे की स्थिति में तत्काल ट्रेन रुक जाए और यात्रियों को सचेत किया जा सके। लेकिन इस सुविधा पर सिगरेट का धुआं भारी पड़ रहा है। ट्रेन में सफर के दौरान कुछ यात्री सिगरेट पीकर धुआं उड़ा रहे हैं। यहीं धुआं सेंसर को सक्रिय कर देता है और वह आग का संकेत समझकर अलार्म बजा देता है, जिससे ट्रेन अपने आप रुक जाती है।