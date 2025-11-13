ये क्या? सिगरेट के कारण बीच में ही रुकी इंटरसिटी ट्रेन, अलार्म बजते ही मची भगदड़

Rewa-Jabalpur Intercity train stopped (फोटो- सोशल मीडिया)
MP News: रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए एलएचबी कोच में अत्याधुनिक सेंसर (Sensor) लगाए हैं, ताकि अग्नि हादसे की स्थिति में तत्काल ट्रेन रुक जाए और यात्रियों को सचेत किया जा सके। लेकिन इस सुविधा पर सिगरेट का धुआं भारी पड़ रहा है। ट्रेन में सफर के दौरान कुछ यात्री सिगरेट पीकर धुआं उड़ा रहे हैं। यहीं धुआं सेंसर को सक्रिय कर देता है और वह आग का संकेत समझकर अलार्म बजा देता है, जिससे ट्रेन अपने आप रुक जाती है।
बुधवार सुबह रीवा से जबलपुर जा रही इंटरसिटी (Rewa-Jabalpur Intercity) में भी इसी तरह का मामला सामने आया। रीवा चलने के बाद ट्रेन सुबह साढ़े आठ बजे मैहर के आगे झुकेही स्टेशन के पास अचानक रुक गई और तेज अलार्म बजने लगा। एनाउंसमेंट हुआ कि यात्री तुरंत ट्रेन से नीचे उतरें।
इंटरसिटी 20 मिनट तक झुकेही में खड़ी रही। जांच में किसी भी तरह का खतरा या तकनीकी खराबी नहीं मिली तो यात्रियों को वापस उसी कोच में बैठाया गया और सुबह 8.50 बजे ट्रेन जबलपुर की ओर रवाना हुई। अधिकारियों ने यह भी आशंका जताई कि झुकेही के पहले स्थित चिमनी से उठा धुआं घुस आया होगा। आरपीएफ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरु कर दी है। ट्रेन के कोच और स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
यह सुनकर यात्री दहशत में आ गए और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। जांच के बाद पता चला कि किसी यात्री ने ट्रेन में सिगरेट पी थी, जिससे उठे धुएं ने सेंसर को सक्रिय कर दिया और ट्रेन स्वतः रुक गई। आरपीएफ और रेलवे कर्मियों ने स्थिति को संभाला और ट्रेन को दोबारा रवाना किया।
आरपीएफ के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में धुएं और चेन पुलिंग जैसी घटनाओं के चलते आठ अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) दर्ज की गई हैं। इनमें चेन पुलिंग का कोई सबूत नहीं मिला और न ही कोई ट्रेन से उतरा था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कोच में लगे सेंसर धुएं से सक्रिय हो रहे हैं। रेलवे अब इस समस्या को गंभीरता से लेकर यात्रियों से अपील कर रहा है कि ट्रेन में धूम्रपान न करें। (MP News)
नए एलएचबी कोच में हादसों में जनहानि को रोकने के लिए सेंसर लगाए गए हैं जो धुआं मिलने पर तत्काल एक्टिव हो जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है। धुएं की वजह से ट्रेनों के रुकने की सूचनाएं आई है। आरपीएफ द्वारा एसीपी दर्ज की गई है। यात्री ट्रेन में सफर के दौरान सिगरेट का इस्तमाल न करें। -सत्येन्द्र सिंह बघेल, स्टेशन प्रबंधक रेलवे स्टेशन रीवा
बड़ी खबरेंView All
रीवा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग