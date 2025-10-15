MP में फिर बदला हाजिरी सिस्टम, अब फोटो भी करना होगा अपलोड

मामला नगरपालिका अशोकनगर (ashoknagar nagar palika) का है। जहां पर शासन के निर्देश पर आधार आधारित उपस्थिति सिस्टम शुरू किया गया है। मोबाइल में इसके लिए ऐप दिया गया है। नगरपालिका में 660 कर्मचारी है। जिनमें 206 स्थाई, 160 मस्टर कर्मचारी और शेष संविदा कर्मचारी है। जिन्हें अब सभी को मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना पड़ेगी। इसके लिए एक अक्टूबर से ट्रायल के रूप में शुरू हो गया, लेकिन अब नगरपालिका ने इसे अनिवार्य कर दिया है। (mp news)