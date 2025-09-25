यात्रीगण ध्यान दें! 42 दिनों तक रेल रूट पर बढ़ेगा ट्रैफिक, 15 ट्रेनों को मिलेगा रास्ता

पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway) के मुताबिक उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर वॉशेबल एप्रन हटाया जाना है। इसकी जगह पर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम किया जाएगा। इससे 25 नवंबर से 8 जनवरी तक बीना-झांसी-ग्वालियर रूट की 14 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं दो ट्रेनों को रिशेड्यूल कर 90 मिनट देरी से चलाया जाएगा। इसके अलावा 25 ट्रेनों को रास्ता बदलकर निकाला जाएगा, जिनमें से 15 एक्सप्रेस ट्रेन जिले के रेल रूट से होकर निकलेंगी। (MP News)