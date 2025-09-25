Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

यात्रीगण ध्यान दें! 42 दिनों तक रेल रूट पर बढ़ेगा ट्रैफिक, 15 ट्रेनों को मिलेगा रास्ता

MP News: बीना-गुना रेल रूट पर अगले 42 दिन यात्री होंगे हैरान, 15 बड़ी ट्रेनें अचानक इस रास्ते से दौड़ेंगी। दिल्ली, हरिद्वार, चेन्नई और मुंबई तक बनेगा रेल जाम।

अशोकनगर

Akash Dewani

Sep 25, 2025

bina-guna rail route traffic 42 days 15 train mp news
bina-guna rail route traffic 42 days 15 train (Patrika.com)

Bina-Guna Rail Route Traffic: रेल रूट पर अचानक ट्रेनों का ट्रैफिक बढ़ेगा, यहां से अतिरिक्त ट्रेनें निकाली जाएंगी। इस दौरान जिले से दिल्ली, हरिद्वार व चेन्नई एवं मुम्बई की ट्रेनें निकलेंगी। बीना-गुना रूट पर 42 दिन तक दिल्ली-भोपाल रेल रूट सा नजारा होगा।

पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway) के मुताबिक उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर वॉशेबल एप्रन हटाया जाना है। इसकी जगह पर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम किया जाएगा। इससे 25 नवंबर से 8 जनवरी तक बीना-झांसी-ग्वालियर रूट की 14 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं दो ट्रेनों को रिशेड्यूल कर 90 मिनट देरी से चलाया जाएगा। इसके अलावा 25 ट्रेनों को रास्ता बदलकर निकाला जाएगा, जिनमें से 15 एक्सप्रेस ट्रेन जिले के रेल रूट से होकर निकलेंगी। (MP News)

इस रूट से यह ट्रेन निकाली जाएंगी

  • ट्रेन 12172 हरिद्वार-लोकमान्य तिलक टर्मिनस दिनांक 28 नवंबर से 6 जनवरी तक और ट्रेन 22456 कालका-साईनगर शिरडी 27 नवंबर 4 जनवरी तक मथुरा, बयाना, सोगरिया, रुठियाई, बीना के रास्ते चलेगी।
  • ट्रेन 12214 दिल्ली सराय रोहिल्ला- यशवंतपुर 1 दिसंबर से 5 जनवरी तक और 12754 हजरत निजामुद्दीन-नांदेड़ 26 नवंबर से 7 जनवरी तक मथुरा, बयाना, सोगरिया, रुठियाई, बीना के रास्ते चलेगी।
  • ट्रेन 16318 श्री माता वैष्णो देवी कटरा कन्याकुमारी 24 नवंबर से 5 जनवरी तक और 20494 चंडीगढ़-मदुरै 28 नवंबर से 5 जनवरी तक मथुरा, बयाना, सोगरिया, रुठियाई, बीना के रास्ते चलेगी।
  • ट्रेन 16032 श्री माता वैष्णो देवी कटरा-चेन्नई सेंट्रल 25 नवंवर से 6 जनवरी तक और 16788 श्री माता वैष्णो देवी कटरा तिरुनेलवेली 27 नवंबर से 1 जनवरी तक मथुरा, बयाना, सोगरिया, रुठियाई, बीना से चलेगी।
  • ट्रेन 14314 बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस 29 नवंबर से 3 जनवरी तक और 14320 बरेली-इंदौर 26 नवंबर से 7 जनवरी तक ग्वालियर, गुना, बीना के रास्ते चलेगी।
  • 12162 आगरा कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस 29 नवंबर से 3 जनवरी तक और 22706 जम्मू तवी-तिरुपति 28 नवंबर से 2 जनवरी तक और 12752 जम्मू तवी-नांदेड़ 30 नवंबर से 4 जनवरी तक ग्वालियर, गुना, बीना के रास्ते चलेगी।
  • ट्रेन 22408 हजरत निजामुद्दीन-अंबिकापुर 25 नवंबर से 6 जनवरी और 11078 जम्मू तवी-पुणे 24 नवंबर से 7 जनवरी तक ग्वालियर, गुना, बीना के रास्ते चलेगी।

ये भी पढ़ें

शराब पीने पर लगेगा 25000 रुपए का जुर्माना, शिकायत करने वाले को मिलेगा इनाम
मंडला

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 08:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / यात्रीगण ध्यान दें! 42 दिनों तक रेल रूट पर बढ़ेगा ट्रैफिक, 15 ट्रेनों को मिलेगा रास्ता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.