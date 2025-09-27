Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

ये क्या? जिन लोगों ने की अधिकारियों से शिकायत, उन्हीं पर कर दिया केस

MP News: मरघट की जमीन को लेकर विवाद गहराया, आरोप निजी जमीन को मरघट बताकर अधिकारियों को दिया फर्जी आवेदन। पुलिस ने सात लोगों पर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया।

अशोकनगर

Akash Dewani

Sep 27, 2025

cremation land fraud case FIR on Complainants ashoknagar mp news
cremation land fraud case FIR on Complainants ashoknagar (फोटो- Freepik)

Cremation Land Fraud Case:अशोकनगर में मरघट की जमीन मामले में नया मोड़ आ गया। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि मेरे नाम से कुछ लोगों ने अधिकारियों को निजी जमीन को मरघट की जमीन बताकर शिकायत की है। इससे पुलिस ने मरघट की जमीन की मांग कर रहे सात लोगों के लोगों के कब्जे से मुक्त कराने खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में एफआइआर दर्ज कर ली है। (MP News)

इन पर दर्ज हुआ मामला

मामला नईसराय तहसील के आमखेड़ा नईसराय गांव की सर्वे क्रमांक 244 का है। खच्चू पुत्र लालजीराम कुशवाह ने 22 सितंबर को नईसराय थाने में शिकायत की कि यह जमीन वर्ष 1964 से उसके दादा जवाहर कुशवाह के नाम दर्ज है। जो दादा की मृत्यु पर मेरे पिता लालजीराम कुशवाह के नाम हुई और पिता की मृत्यु के बाद मेरे व मेरी बहिन श्यामबाई व सखियाबाई के नाम दर्ज है। डुंगासरा निवासी लखन कुशवाह व नईसराय निवासी आशाराम कुशवाह, मुन्ना रजक, दिलीप कुशवाह, नारायण रजक, संतराम कुशवाह और कोमल कुशवाह ने इस जमीन को बेचने के लिए कहा।

खच्चू कुशवाह का आरोप है कि जब इस जमीन को बेचने से मना किया तो इन लोगों ने मेरे नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर कलेक्टर व एसडीएम को आवेदन दिया और कहा कि यह जमीन मरघट की है। इससे पुलिस ने खच्चू कुशवाह की शिकायत पर इन सात लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। (MP News)

शिकायतकर्ताओं ने पुलिस पर लगाया था दबाव का आरोप

खास बात यह है कि जिन लोगों पर एफआइआर हुई है, उन लोगों ने कुछ दिन पहले ही कलेक्टर से मामले की शिकायत कर कहा था कि आमखेड़ा नईसराय की यह जमीन सर्वे नंबर 244 मरघट की है, जिसे पूर्व पटवारी केशसिंह कुशवाह ने अपने परिवार के लोगों के रेकॉर्ड में दर्ज कर ली और अब कब्जा कर लिया है। साथ ही शिकायतकर्ताओं ने मिसल बंदोवस्त की जमीन की नकल की प्रति भी दी थी, जिसमें यह जमीन मरघट के नाम दर्ज है।

साथ ही आरोप लगाया था कि पुलिस शिकायत व कोर्ट में लगाए गए दावा को वापस लेने का दबाव बना रही है और झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दे रही है। लेकिन इस मामले में जमीन की जांच व कोर्ट का निर्णय होने से पहले ही एफआइआर होने से मामले में सवाल उठ रहे हैं। (MP News)

ये भी पढ़ें

दावा: दूर हो जाएगा लकवा और चर्मरोग! 200 साल पुराने 7 अमृत कुंड में नहाने से मिलते है कई लाभ….
खरगोन

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 08:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / ये क्या? जिन लोगों ने की अधिकारियों से शिकायत, उन्हीं पर कर दिया केस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.