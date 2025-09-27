ये क्या? जिन लोगों ने की अधिकारियों से शिकायत, उन्हीं पर कर दिया केस

मामला नईसराय तहसील के आमखेड़ा नईसराय गांव की सर्वे क्रमांक 244 का है। खच्चू पुत्र लालजीराम कुशवाह ने 22 सितंबर को नईसराय थाने में शिकायत की कि यह जमीन वर्ष 1964 से उसके दादा जवाहर कुशवाह के नाम दर्ज है। जो दादा की मृत्यु पर मेरे पिता लालजीराम कुशवाह के नाम हुई और पिता की मृत्यु के बाद मेरे व मेरी बहिन श्यामबाई व सखियाबाई के नाम दर्ज है। डुंगासरा निवासी लखन कुशवाह व नईसराय निवासी आशाराम कुशवाह, मुन्ना रजक, दिलीप कुशवाह, नारायण रजक, संतराम कुशवाह और कोमल कुशवाह ने इस जमीन को बेचने के लिए कहा।