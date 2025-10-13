18 दिन ये ट्रेन नहीं जाएगी जयपुर-अजमेर, कई ट्रेनें रूट बदलेंगी, यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें

पश्चिम मध्य रेलवे के मुताबिक राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इसके तहत स्टेशन यार्ड में एयर कंकॉर्स फेज-2 कार्य होना है। जिसकी वजह से कोटा मंडल से गुजरने वाली दो एक्सप्रेस ट्रेनों को रेलवे ने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त किया गया है, 14 ट्रेनों को आंशिक निरस्त किया है। वहीं नौ ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से निकाला जाएगा। जिनमें अशोकनगर जिले से होकर निकलने वाली सात एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। इससे जिले के यात्रियों पर भी इसका असर पड़ेगा। (Railway Updates)