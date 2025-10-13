Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

18 दिन ये ट्रेन नहीं जाएगी जयपुर-अजमेर, कई ट्रेनें रूट बदलेंगी, यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें

Railway Updates: जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते दयोदय एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें 18 दिन प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनें कोटा तक सीमित रहेंगी, तो कुछ बदले मार्ग से चलेंगी।

2 min read

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Oct 13, 2025

dayodaya express cancelled jaipur ajmer trains route change railway updates

dayodaya express cancelled jaipur ajmer trains route change railway updates (Patrika.com)

Trains Route Change: लगातार 18 दिन तक दोनों दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन (Dayodaya Express) जयपुर व अजमेर नहीं जाएंगी, जो सिर्फ कोटा तक ही चलेंगी। वहीं रूट की तीन एक्सप्रेस ट्रेनें भी बदले हुए मार्ग से निकाली जाएंगी। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने इसका कारण जयपुर स्टेशन पर चल रहे कार्य को बताया है।

पश्चिम मध्य रेलवे के मुताबिक राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य चल रहा है। इसके तहत स्टेशन यार्ड में एयर कंकॉर्स फेज-2 कार्य होना है। जिसकी वजह से कोटा मंडल से गुजरने वाली दो एक्सप्रेस ट्रेनों को रेलवे ने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त किया गया है, 14 ट्रेनों को आंशिक निरस्त किया है। वहीं नौ ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से निकाला जाएगा। जिनमें अशोकनगर जिले से होकर निकलने वाली सात एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। इससे जिले के यात्रियों पर भी इसका असर पड़ेगा। (Railway Updates)

ये ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से होगी निरस्त

रेलवे के मुताबिक ट्रेन 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस और ट्रेन 14814 भोपाल-जोधपुर धपुर एक्सप्रेस 23 नवंबर को प्रारंभिक स्टेशन से ही निरस्त रहेगी। इससे यह दोनों ट्रेनें इस दिन नहीं चलेंगी। वहीं ट्रेन 12181 जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस 21 नवंबर से 8 दिसम्बर तक जबलपुर से कोटा तक और ट्रेन 12182 अजमेर-जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक कोटा से जबलपुर के बीच संचालित होंगी। दोनों दयोदय एक्सप्रेस इन 18 दिन कोटा से अजमेर के बीच निरस्त रहेंगी। (Railway Updates)

बदले मार्ग से निकलेंगी रूट की यह ट्रेनें

ट्रेन 18207 दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस 8 दिसंबर को दुर्ग से प्रस्थान कर परिवर्तित मार्ग कोटा, चंदेरिया, अजमेर होकर निकलेगी। जो बदले मार्ग मार्ग में भीलवाड़ा एवं विजयनगर स्टेशन पर रुकेगी।

18213 दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस जो 23 नवंबर और 7 दिसंबर को दुर्ग से प्रस्थान कर परिवर्तित मार्ग कोटा, चंदेरिया, अजमेर होकर चलेगी। परिवर्तित मार्ग में भीलवाड़ा व विजयनगर स्टेशन पर रुकेगी।

ट्रेन 18573 विशाखापट्टनम-भगत की कोठी एक्सप्रेस 27 नवंबर को सोगरिया, गुडला. चंदेरिया, अजमेर मारवाड़ जंक्शन से जाएगी। बदले रूट पर भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर एवं मारवाड़ स्टेशन पर रुकेगी। (Railway Updates)

