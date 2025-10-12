पुलिस पर 20 लाख गायब करने का आरोप, पार्सल वैन से कैश हुआ चोरी, 2 महीने से अटकी जांच

थांदला पुलिस के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी। इसके चलते वे पूरे तीन घंटे तक पार्सल सर्विस के वाहन को इधर-उधर घुमाते रहे और फिर रात 9 बजकर 47 मिनट पर उक्त वाहन को थांदला थाने पर ले जाया गया। इसी बीच उसमें रखे 99 लाख रुपए में से 10-10 लाख के दो बंडल गायब हो गए। वाहन में सवार पार्सल सर्विस के कर्मचारियों के मुताबिक पुलिस वाहन में सादे कपड़े में आए तीन-चार लोगों ने नोट के दो पैकेट उनके वाहन से निकालकर अपने वाहन में रख लिए थे। जबकि बाद में थांदला पुलिस ने अपनी जब्ती में केवल 79 लाख रुपए दशीए। (mp news)