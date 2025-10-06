जैन संत ने रचा इतिहास: USA, UN एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड से हुए सम्मानित

यूएसए, यूएन, एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संगठन हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अ‌द्वितीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करते है। आचार्यश्री को यह सम्मान उनके द्वारा रेकॉर्ड स्तर पर रचित अनेक कृतियों जैसे मुरज बंध, अंतादि शतक आदि एवं उनके सान्निध्य में किए गए आध्यात्मिक आयोजनों, समाज सुधार अभियानों और लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली जीवन शैली के लिए प्रदान किया है। जिस पर आचार्य आर्जवसागर को यूएसए, यूएन, एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड से अलंकृत किया गया है।