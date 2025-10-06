जैन संत ने रचा इतिहास: USA, UN एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड से हुए सम्मानित

Jain Sant acharya arjavsagar maharaj honored by USA UN Asian Book of World Records (फोटो- सोशल मीडिया)
Jain Sant Acharya Arjavsagar Maharaj: विश्व में आध्यात्म, साहित्यिक, सामाजसेवा व अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए जैन संत आचार्य आर्जवसागर महाराज यूएसए (USA), यूएन (UN), एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड (Asian Book of World Records) द्वारा सम्मानित किये गये है। विश्व स्तर पर मिला यह सम्मान जैन समाज ही नहीं बल्कि देशभर के लिए गर्व का विषय है। आचार्य आर्जवसागर ससंघ का वर्ष 2023 में अशोकनगर में चातुर्मास हुआ था।
आचार्य का संपूर्ण जीवन तप, त्याग, तपस्या, आत्मानुशासन, करुणा, दया और चारित्र का प्रतीक रहा है। वह वर्षों से समाज को धर्म, नैतिकता और संयम का मार्ग दिखा रहे हैं। उनके अहिंसा एवं शिक्षा पर आधारित प्रवचन जन जन को जीवन की सच्ची दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने सदैव युवाओं को नैतिक जीवन, नशामुक्ति और शाकाहार की ओर प्रेरित किया हैं। (mp news)
यूएसए, यूएन, एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संगठन हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करते है। आचार्यश्री को यह सम्मान उनके द्वारा रेकॉर्ड स्तर पर रचित अनेक कृतियों जैसे मुरज बंध, अंतादि शतक आदि एवं उनके सान्निध्य में किए गए आध्यात्मिक आयोजनों, समाज सुधार अभियानों और लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली जीवन शैली के लिए प्रदान किया है। जिस पर आचार्य आर्जवसागर को यूएसए, यूएन, एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड से अलंकृत किया गया है।
