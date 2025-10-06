सावधान! बाजार में बिक रहा मिलावटी खोवा, शक होने पर ऐसे करें चेक

लक्ष्मी सेन, बबीता अग्रवाल ने बताया कि वह इस घर में ही खोवा बनाने जा रही हैं, जिससे ही उनके घर शरद पूर्णिमा के लड्डू बनेंगे। इसके लिए उन्होंने कुछ दिनों ने दूध से निकलने वाली मलाई को एकत्र करके रखा था। अब उसे गर्म करके खोवा बना रही हैं। यह खोवा पूरी तरह शुद्ध और पूजा में उपयोग के लिए रहेगा। वहीं इसके लड्डू बहुत की स्वादिष्ट बनते हैं। (mp news)