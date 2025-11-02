Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

मंदिर दर्शन करने आया था बाइक चोर, खुल गई पूरे गैंग की ‘पोल-पट्टी’

MP News: पुलिस को सूचना मिली थी कि 1-2 नवंबर की रात कुछ लोग ग्राम माधौगढ़ से कच्ची शराब लेकर करीला मंदिर के रास्ते से गुजरने वाले हैं...

अशोकनगर

image

Astha Awasthi

Nov 02, 2025

MP News:एमपी के अशोक नगर में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुना जिले से आए बाइक चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजाबाबू उर्फ बाबू पारदी निवासी कनारी थाना धरनावदा जिला गुना अपने 10 साथियों के साथ मां जानकी के दर्शन करने करीला आया था। यहां चोरी और शराब तस्करी का प्लान रचा।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 71 लीटर हाथभट्टी की कच्ची शराब और 7 चोरी की बाइक बरामद की हैं, जिनकी कीमत करीब 6.50 लाख रुपए आंकी गई है। उसके 10 साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

मुखबिर से मिली सूचना

एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने प्रेसवार्ता में बताया कि 1-2 नवंबर की रात मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग ग्राम माधौगढ़ से कच्ची शराब लेकर करीला मंदिर के रास्ते से गुजरने वाले हैं। सूचना पर बहादुरपुर थाना प्रभारी अरविंदसिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अथाईखेड़ा के पास नाकाबंदी की। थोड़ी देर बाद एक बाइक आती दिखी जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया।

सवार राजाबाबू पारदी की बाइक से 71 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। जांच में पता चला कि बाइक चोरी की थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने 10 साथियों गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के खेजड़ा निवासी खलनायक, रोहित, फिरोज, रिक्की, अमित, गुज्जर, शिवकुमार, राधे, रूद्र सहित दर्शन करने करीला आया था और रास्ते में दो बाइक चोरी कर ली थीं।

हो सकता है और चोरियों का खुलासा

गिरफ्तार राजाबाबू ने अपने साथियों की सूचना दी तो बिना देर किए पुलिस ने बताए स्थान पट दबिश दी। जहां से अन्य आरोपी तो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। लेकिन बाइक नहीं ले जा पाए। मौके से पुलिस ने छह बाइक बरामद कीं, जो सभी चोरी की निकलीं। जिनमें कुछ भोपाल, गुना और राजगढ़ जिलों से चोरी की गई थीं।

फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है। थाना प्रभारी अरविंदसिंह ने बताया कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और मेलों व मंदिरों के बहाने आकर चोरी की वारदातें करता था। इससे मामले में अन्य चोरियों का भी खुलासा होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

02 Nov 2025 03:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / मंदिर दर्शन करने आया था बाइक चोर, खुल गई पूरे गैंग की 'पोल-पट्टी'

