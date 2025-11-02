मंदिर दर्शन करने आया था बाइक चोर, खुल गई पूरे गैंग की ‘पोल-पट्टी’

सवार राजाबाबू पारदी की बाइक से 71 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। जांच में पता चला कि बाइक चोरी की थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने 10 साथियों गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के खेजड़ा निवासी खलनायक, रोहित, फिरोज, रिक्की, अमित, गुज्जर, शिवकुमार, राधे, रूद्र सहित दर्शन करने करीला आया था और रास्ते में दो बाइक चोरी कर ली थीं।