हेलीपैड पर झमाझम बारिश में भीगते रहें कलेक्टर-एसपी समेत कई BJP नेता, ये है वजह

MP News: तेज बारिश(Heavy Rain), कीचड़ भरा परिसर और आसमान से झरता पानी। इन सबके बीच सुबह जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अशोकनगर पहुंचे, तो प्रशासनिक अमला और भाजपा नेताओं ने अगवानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर बारिश ने काफी मुश्किलें खड़ी कर दीं। सुबह तेज बारिश से चारों ओर कीचड़ से हालात थे, लेकिन कलेक्टर आदित्य सिंह, एसपी विनीत कुमार जैन और अन्य जनप्रतिनिधि छाता लेकर तो कई बिना छाते के ही स्वागत में खड़े रहे। कई अधिकारी और भाजपा नेता बारिश में भीगते हुए हेलीपैड पर लोकसभा अध्यक्ष की अगवानी करते दिखे।