Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

हेलीपैड पर झमाझम बारिश में भीगते रहें कलेक्टर-एसपी समेत कई BJP नेता, ये है वजह

MP News: तेज बारिश, कीचड़ भरा परिसर और आसमान से झरता पानी। इन सबके बीच एमपी के अशोकनगर में शुक्रवार को कलेक्टर आदित्य सिंह, एसपी विनीत कुमार जैन समेत कई भाजपा नेता बारिश में भीगते रहे लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगवानी में कोई कसर नहीं छोड़ी।

अशोकनगर

Avantika Pandey

Sep 05, 2025

Lok Sabha Speaker Om Birla reached Ashoknagar in heavy rain
झमाझम बारिश में अशोकनगर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: तेज बारिश(Heavy Rain), कीचड़ भरा परिसर और आसमान से झरता पानी। इन सबके बीच सुबह जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अशोकनगर पहुंचे, तो प्रशासनिक अमला और भाजपा नेताओं ने अगवानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर बारिश ने काफी मुश्किलें खड़ी कर दीं। सुबह तेज बारिश से चारों ओर कीचड़ से हालात थे, लेकिन कलेक्टर आदित्य सिंह, एसपी विनीत कुमार जैन और अन्य जनप्रतिनिधि छाता लेकर तो कई बिना छाते के ही स्वागत में खड़े रहे। कई अधिकारी और भाजपा नेता बारिश में भीगते हुए हेलीपैड पर लोकसभा अध्यक्ष की अगवानी करते दिखे।

देखें वीडियो

ये भी पढ़ें

‘अतिभारी बारिश’ की चेतावनी, 4-5-6-7-8 और 9 सितंबर को ताबड़तोड़ वर्षा का अलर्ट
गुना
mp weather Very heavy rain warning

संस्कार शिविर में देंगे उपस्थिति

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला(Lok Sabha Speaker Om Birla), जैन मुनि सुधासागर महाराज के 10 दिवसीय श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने पहुंचे हैं। यह शिविर पर्युषण पर्व के अवसर पर आयोजित किया गया है, जिसमें देशभर से लगभग 5800 शिविरार्थी भाग ले रहे हैं। ये शिविरार्थी जैन धर्म के नित्य, संयम, साधना, अनुशासन और संस्कार जैसे गूढ़ विषयों को सीख रहे हैं।

संसदीय गरिमा के साथ अध्यात्म का यह अनूठा संगम उस वक्त और भी खास हो गया जब ओम बिरला स्वयं मुनि सुधासागर महाराज से आशीर्वाद लेने शिविर में पहुंचे। वे यहां करीब तीन घंटे तक रुकेंगे और विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे।

बरसात के बावजूद नहीं डिगा स्वागत भाव

बारिश(Heavy Rain) में भीगते अधिकारी, कीचड़ भरे हेलीपैड पर लोकसभा अध्यक्ष की अगवानी...अशोकनगर में दिखा अनुशासन और आस्था का अद्भुत संगम (फोटो सोर्स : पत्रिका)

हेलीपैड से लेकर शिविर स्थल तक बारिश की वजह से अव्यवस्थाओं की आशंका थी, लेकिन अधिकारियों और स्वयंसेवकों की त्वरित व्यवस्था ने सब कुछ नियंत्रित रखा। जनप्रतिनिधियों ने भीगते हुए स्वागत कर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब बात अतिथि सत्कार और धार्मिक आयोजनों की हो, तो कोई मौसम आड़े नहीं आता।

खास-

  • लोकसभा अध्यक्ष के स्वागत में भीगते नजर आए अफसर और नेता।
  • हेलीपैड के आसपास कीचड़, फिर भी व्यवस्थित रही व्यवस्था।
  • 10 दिवसीय श्रावक संस्कार शिविर में  देशभर से आए हुए हैं करीब 5800 श्रद्धालु।
  • ओम बिरला ने मुनि सुधासागर से ली आध्यात्मिक प्रेरणा।
  • चातुर्मास के लिए अशोकनगर में विराजमान हैं मुनि सुधासागर महाराज।
  • शिविर में देश के कोने-कोने से आए हैं जैन धर्मावलंबी।
  • यह पहला मौका है जब किसी लोकसभा अध्यक्ष ने अशोकनगर के धार्मिक शिविर में दी उपस्थिति।

ये भी पढ़ें

बचपन में शिक्षकों ने कहा था ‘ये बच्चा कुछ अलग’, खोले स्टूडेंट ‘मोहन यादव’ के राज
उज्जैन
CM Mohan Yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 11:04 am

Published on:

05 Sept 2025 10:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / हेलीपैड पर झमाझम बारिश में भीगते रहें कलेक्टर-एसपी समेत कई BJP नेता, ये है वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट