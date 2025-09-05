हेलीपैड पर झमाझम बारिश में भीगते रहें कलेक्टर-एसपी समेत कई BJP नेता, ये है वजह

MP News: तेज बारिश(Heavy Rain), कीचड़ भरा परिसर और आसमान से झरता पानी। इन सबके बीच सुबह जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अशोकनगर पहुंचे, तो प्रशासनिक अमला और भाजपा नेताओं ने अगवानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर बारिश ने काफी मुश्किलें खड़ी कर दीं। सुबह तेज बारिश से चारों ओर कीचड़ से हालात थे, लेकिन कलेक्टर आदित्य सिंह, एसपी विनीत कुमार जैन और अन्य जनप्रतिनिधि छाता लेकर तो कई बिना छाते के ही स्वागत में खड़े रहे। कई अधिकारी और भाजपा नेता बारिश में भीगते हुए हेलीपैड पर लोकसभा अध्यक्ष की अगवानी करते दिखे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला(Lok Sabha Speaker Om Birla), जैन मुनि सुधासागर महाराज के 10 दिवसीय श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने पहुंचे हैं। यह शिविर पर्युषण पर्व के अवसर पर आयोजित किया गया है, जिसमें देशभर से लगभग 5800 शिविरार्थी भाग ले रहे हैं। ये शिविरार्थी जैन धर्म के नित्य, संयम, साधना, अनुशासन और संस्कार जैसे गूढ़ विषयों को सीख रहे हैं।
संसदीय गरिमा के साथ अध्यात्म का यह अनूठा संगम उस वक्त और भी खास हो गया जब ओम बिरला स्वयं मुनि सुधासागर महाराज से आशीर्वाद लेने शिविर में पहुंचे। वे यहां करीब तीन घंटे तक रुकेंगे और विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे।
हेलीपैड से लेकर शिविर स्थल तक बारिश की वजह से अव्यवस्थाओं की आशंका थी, लेकिन अधिकारियों और स्वयंसेवकों की त्वरित व्यवस्था ने सब कुछ नियंत्रित रखा। जनप्रतिनिधियों ने भीगते हुए स्वागत कर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब बात अतिथि सत्कार और धार्मिक आयोजनों की हो, तो कोई मौसम आड़े नहीं आता।