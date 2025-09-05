बचपन में शिक्षकों ने कहा था ‘ये बच्चा कुछ अलग’, खोले स्टूडेंट ‘मोहन यादव’ के राज

CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) के राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक दक्षता पर आज सबकी नजर है, लेकिन उनके गुरुजन वर्षों पहले ही कह चुके थे, यह बच्चा कुछ अलग है, बंदे में है दम। माधव विज्ञान महाविद्यालय से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले मोहन ने हमेशा संघर्ष, नेतृत्व और नई सोच से खुद को साबित किया। शिक्षक दिवस पर उनके गुरु प्रो. डॉ. गोपाल शर्मा और प्रो. रमाकांत नागर बताते हैं, मोहन न केवल पढ़ाई में मेधावी थे, बल्कि वाद-विवाद और संगठनात्मक गतिविधियों में भी सबसे आगे रहते थे। डॉ. यादव ने भी हाल ही में कहा है कि मोहन शब्द का यदि संधि विच्छेद करेंगे, तो उसका आशय मोह-न होगा, यानी किसी से मोह नहीं, बस अपने काम के प्रति मेरा मोह रहता है। शिक्षक दिवस पर उनके गुरुजन कई किस्से साझा किए।