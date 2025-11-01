Patrika LogoSwitch to English

नीदरलैंड से कार चलाकर एमपी के इस ऐतिहासिक शहर पहुंचे टूरिस्ट, 17 देशों को पार कर तय किया रास्ता

Netherland Tourists in Chanderi : देसी अंदाज में नजर आए दविदेशी पर्यटक। नीदरलैंड से चंदेरी पहुंचा विदेशी पर्यटकों का समूह। 17 देशों को पार करके बाई-रोड भारत पहुंचा 12 पर्यटकों का ग्रुप। 7 कारों में सवार ग्रुप के 12 सदस्य। सभी की चालक महिलाएं हैं।

अशोकनगर

image

Faiz Mubarak

Nov 01, 2025

Netherland Tourists in Chanderi

नीदरलैंड से चंदेरी पहुंचे विदेशी पर्यटक (Photo Source- Patrika Input)

Netherland Tourists in Chanderi : नीदरलैंड से आए 12 सदस्यीय विदेशी पर्यटक समूह ने अपनी साहसिक यात्रा के दौरान 17 देशों का सफर तय करते हुए भारत के दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर चंदेरी स्थित ग्राम विक्रमपुर के 'द स्टोन विलेज' पहुंचे। पर्यटकों का ग्रुप नेपाल के रास्ते भारत पहुंचा। यहां से दिल्ली होते हुए खजुराहो, ग्वालियर के ऐतिहासिक स्थलों से चंदेरी पहुंचा।

पर्यटकों का स्वागत चंदेरी में ग्राम समिति और बकरी छाप टीम द्वारा पारंपरिक तरीके से किया गया। यहां उन्हें फूल माला और तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। यात्रा की एक और खास बात ये है कि, समूह की सभी गाड़ियों की चालक महिलाएं हैं, जो इस साहसिक यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं। यात्री 7 गाड़ियों में सवार हैं। ये गाड़ियां पूरी तरह से टेंट, जीपीएस और अन्य जरूरी सुविधाओं से लैस हैं।

फूल-मालाओं और तिलक से हुआ स्वागत

विक्रमपुर पहुंचने पर ग्राम समिति और बकरी छाप संस्था की टीम ने पर्यटकों का फूल-मालाओं और तिलक से पारंपरिक स्वागत किया। दल की लीडर सुजैन के एमुसार, उनकी सभी गाड़ियां टेंट, जीपीएस और सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस है। उन्होंने कहा कि, इस पूरी साहसिक यात्रा में गाड़ियां महिलाएं स्वयं चला रही हैं, जो हमारे समूह के लिए गर्व की बात है।

स्थानीय व्यंजन और संस्कृति से हुए प्रभावित

पर्यटकों ने विक्रमपुर में बने होम स्टे में ठहरकर स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया और ग्रामीणों से घुल-मिलकर उनकी संस्कृति को करीब से जाना। एमपी टूरिज्म के गाइड कल्ले भाई ने दल को चंदेरी की ऐतिहासिक धरोहरों और बुनकर बस्तियों का भ्रमण कराया। दल के सदस्यों ने 700 वर्षों पुरानी चंदेरी बुनाई कला के बारे में जानकारी ली और स्थानीय वस्त्रों की खरीदारी भी की और हैंडलूम पार्क का भ्रमण किया।

पर्यटकों ने 700 साल पुरानी बुनाई कला को जाना

इस समूह ने चंदेरी में अपने ठहराव के दौरान स्थानीय होम सटे में रात बिताई और चंदेरी की प्रसिद्ध बुनाई कला और ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण किया। एमपीटीके के गाइड कल्ले भाई ने उन्हें बुनकरों की बस्तियों का दौरा कराया और 700 साल पुरानी बुनाई कला के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभी पर्यटक होम स्टे में रात्रि विश्राम के लिए ठहरे और स्थानीय भोजन का आनंद लिया। सभी पर्यटक ग्राम में ग्राम वासियों से मिलकर काफी खुश नजर आए।

पहली बार रुके यहां विदेशी टूरिस्ट

वैसे तो चंदेरी शहर भारत के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। बावजूद इसके ये पहली बार है, जब विक्रमपुर गांव में विदेशी पर्यटक रुके हैं, जो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन योजना का हिस्सा हैं। इस योजना के तहत, चंदेरी के विक्रमपुर, नानौन और प्राणपुर गांवों में होम सटे का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहां के ग्रामीणों को आय का नया स्रोत मिलेगा और पर्यटक भारतीय गांवों की प्राचीन संस्कृति से रूबरू होंगे।

इन देशों की यात्रा कर भारत आए पर्यटक

आपको बता दें कि, मध्य प्रदेश के चंदेरी पहुंचे पर्यटकों ने चार पहिया वाहनों की मदद से नीदरलैंड से अपनी बाई रोड यात्रा की शुरुआत की। यहां से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया तुर्की, जॉर्जिया, आज़रबेजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़िया, युक्रेन, रूस, चीन, तिब्बत, नेपाल होते हुए पर्यटकों का 12 सदस्यीय दल भारत पहुंचा।

नीदरलैंड से कैसे कर सकते हैं चंदेरी की यात्रा

नीदरलैंड से भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के यूपी बॉर्डर से सटे ऐतिहासिक शहर चंदेरी के बीच बाय रोड की दूरी करीब 8,000 किलोमीटर है। चूंकि नीदरलैंड एक देश है और चंदेरी एक शहर, इसलिए सटीक दूरी शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के आधार पर थोड़ी भिन्न होना स्वभाविक है। वैसे तो नींदरलैंड से चंदेरी आने वाले पर्यटक कारों में सवार होकर 17 देशों को पार करते हुए सड़क मार्ग से चंदेरी पहुंचे हैं। ऐसे में हम बाय-रोड के साथ हवाई यात्रा के तहत भी किलोमीटर के हिसाब से अनुमानित दूरी का आंकलन करेंगे।

सड़क मार्ग से दूरी : सड़क मार्ग से नीदरलैंड से भारत (एम्स्टर्डम से भारत की एक सामान्य दूरी) तक की यात्रा लगभग 7,685 किलोमीटर लंबी हो सकती है। जबकि, दिल्ली से चंदेरी तक की दूरी करीब 575 किलोमीटर है। इस हिसाब से सड़क मार्ग से नीदरलैंड की अनुमानित दूरी 8,100 किसोमीटर से अधिक होगी।

हवाई मार्ग से दूरी : नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से भारत की राजधानी दिल्ली तक हवाई दूरी करीब 6,370 किलोमीटर है। दिल्ली से चंदेरी तक की सड़क या रेल मार्ग से अतिरिक्त दूरी लगभग 575 किलोमीटर है। कुल मिलाकर हवाई यात्रा के संयोजन में ये दूरी करीब 7,000 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी।

यात्रा की खास बातें

यह एक लंबी अंतरराष्ट्रीय यात्रा है, जिसके लिए उड़ानें लेनी होंगी। पहले नीदरलैंड से दिल्ली और दिल्ली से निकटतम हवाई यात्रा वाले शहर भोपाल या ग्वालियर है। यहां से स्थानीय परिवहन जैसे- ट्रेन, बस या टैक्सी की मदद से चंदेरी पहुंचा जा सकता है। चंदेरी का निकटतम रेलवे स्टेशन एमपी का मुंगावली स्टेशन और यूपी का ललितपुर स्टेशन है। दोनों ही शहरों से चंदेरी की दूरी करीब 40 कि.मी है। जबकि, निकटतम हवाई अड्डों जैसे- ग्वालियर (लगभग 211-240 किमी) है और भोपाल (लगभग 230 किमी दूर) हैं। चंदेरी 6 होम स्टे बनकर तैयार है जिसमें पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग mp tourism की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते है।

01 Nov 2025 03:46 pm

