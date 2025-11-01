नीदरलैंड से कार चलाकर एमपी के इस ऐतिहासिक शहर पहुंचे टूरिस्ट, 17 देशों को पार कर तय किया रास्ता

यह एक लंबी अंतरराष्ट्रीय यात्रा है, जिसके लिए उड़ानें लेनी होंगी। पहले नीदरलैंड से दिल्ली और दिल्ली से निकटतम हवाई यात्रा वाले शहर भोपाल या ग्वालियर है। यहां से स्थानीय परिवहन जैसे- ट्रेन, बस या टैक्सी की मदद से चंदेरी पहुंचा जा सकता है। चंदेरी का निकटतम रेलवे स्टेशन एमपी का मुंगावली स्टेशन और यूपी का ललितपुर स्टेशन है। दोनों ही शहरों से चंदेरी की दूरी करीब 40 कि.मी है। जबकि, निकटतम हवाई अड्डों जैसे- ग्वालियर (लगभग 211-240 किमी) है और भोपाल (लगभग 230 किमी दूर) हैं। चंदेरी 6 होम स्टे बनकर तैयार है जिसमें पर्यटक ऑनलाइन बुकिंग mp tourism की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते है।