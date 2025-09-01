राजस्थान से जुड़ेंगे MP और UP के ये जिले, बेतवा नदी पर पुल बनाने की कवायद शुरू, नक्शा तैयार

ललितपुर कलेक्टर अमनदीप डुलि द्वारा पुल से संबंधित समिति को अपने साथ नक्शा व अन्य जरुरी दस्तावेजों को साथ लाने का और समिति के सदस्यों से मिलने का समय दिया गया था। ललितपुर कलेक्टर ने समिति के साथ बैठकर इस विषय को समझा। सरपंच बलवीर सिंह यादव के ‌द्वारा मध्यप्रदेश की तरफ से पुल कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में अपनी बात रखी और नक्शा के माध्यम से बताया की धार्मिक जैन तीर्थ स्थल, दसावतार विष्णु मंदिर जो देवगढ़, उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर के विश्वविख्यात है पर्यटन एवं धार्मिक विरासत देवगढ़ और जिला अशोक नगर के प्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों चंदेरी, थूबोन करीला आदि के मध्य बेतवा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ से मप्र के ग्राम लुढ़ाया गुरैया के मध्य पुल बनाए जाने से धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ वन पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही परस्पर व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। (MP News)