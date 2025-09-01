Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

राजस्थान से जुड़ेंगे MP और UP के ये जिले, बेतवा नदी पर पुल बनाने की कवायद शुरू, नक्शा तैयार

MP News: यूपी के देवगढ़ से एमपी के लुढ़ाया के बीच प्रस्तावित पुल से भोपाल, इंदौर, गुना और झांसी जैसे शहरों तक सीधी पहुंच आसान होगी। यह नया मार्ग यात्रियों के सफर को छोटा और कनेक्टिविटी को तेज बनाएगा।

अशोकनगर

Akash Dewani

Sep 01, 2025

proposed Devgarh-Ludhaya bridge on betwa river connects rajasthan uttar pradesh mp news
proposed Devgarh-Ludhaya bridge on betwa river connects rajasthan uttar pradesh mp (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: देवगढ़ जैन तीर्थ स्थल और दशावतार विष्णु भगवान तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ को मध्य प्रदेश से जोड़ने की कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है। ललितपुर कलेक्टर अमनदीप डुली के सामने संबंधित समिति से मुलाकात कर देवगढ़ से लुढ़ाया या गुरैया परासरी पुल (Devgarh-Ludhaya bridge) बनाने की मांग रखी। दरअसल, स्थानीय लोग एमपी की चंदेरी तहसील की ग्राम पंचायत खागल के गुरैया परसारी गांव से लुढ़ाया के बीच बेतवा नदी पर पुल बनाने की मांग सालों से उत्तर प्रदेश सरकार से की जा रही है। इस संबंध में समिति ललितपुर कलेक्टर से दो बार मिली।

कलेक्टर के सामने रखा गया नक्शा

ललितपुर कलेक्टर अमनदीप डुलि द्वारा पुल से संबंधित समिति को अपने साथ नक्शा व अन्य जरुरी दस्तावेजों को साथ लाने का और समिति के सदस्यों से मिलने का समय दिया गया था। ललितपुर कलेक्टर ने समिति के साथ बैठकर इस विषय को समझा। सरपंच बलवीर सिंह यादव के ‌द्वारा मध्यप्रदेश की तरफ से पुल कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में अपनी बात रखी और नक्शा के माध्यम से बताया की धार्मिक जैन तीर्थ स्थल, दसावतार विष्णु मंदिर जो देवगढ़, उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर के विश्वविख्यात है पर्यटन एवं धार्मिक विरासत देवगढ़ और जिला अशोक नगर के प्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों चंदेरी, थूबोन करीला आदि के मध्य बेतवा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ से मप्र के ग्राम लुढ़ाया गुरैया के मध्य पुल बनाए जाने से धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ वन पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही परस्पर व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। (MP News)

दूसरी बैठक शामिल हुए आला अधिकारी

इस संबंध में ललितपुर कलेक्टर ने एक बार फिर बैठक की जिसमें सेतु निगम झांसी, मंडल पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग, अपर कलेक्टर सहित अन्य विभागिय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रशासन की तरफ से पुल को बनाने और शासन को प्रस्ताव भेजने की बात की गई साथ ही पुल निर्माण से संबंधित कमेटी बनाने की बात भी हुई। इस दौरान कलेक्टर ने गूगल मैप के जरिये सारी गतिविधि के माध्यम से इसके बारे में समझा कि कैसे इस पुल के बनने से उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के आसपास के गांव सीधे तौर पर अशोकनगर, भोपाल, इंदौर, बीना, गुना व राजस्थान से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अशोकनगर से देवगड जाने बाले जैन धर्म के श्रद्धालु कम समय में देवगड तीर्थ स्थल पर के साथ ललितपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज पहुंचने में यात्रियों को सुविधा होगी। (MP News)

01 Sept 2025 02:58 pm

