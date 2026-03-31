‘टॉयलेट जाना है, गाड़ी रोको…’, फिर दुल्हन ने जमकर मचाया फिल्मी ड्रामा

MP News: शादी की चाहत में बैठे परिवार को शिकार बनाने वाले मामले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक ऐसी दुल्हन को गिरफ्तार किया है, जिसने न सिर्फ शादी का झांसा देकर एक लाख रुपए की ठगी की, बल्कि पैसे लेकर भागने पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट भी रच डाली। हालांकि, पुलिस के आगे महिला का ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और वह सलाखों के पीछे पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक, जबलपुर के कंचनपुर आधार ताल निवासी 61 वर्षीय बाबूलाल विश्वकर्मा ने अपने बेटे की शादी के लिए गुना निवासी 23 वर्षीय महिला और उसके मौसेरे भाई देवेंद्र गोस्वामी से संपर्क किया था।