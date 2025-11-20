‘ये मंदिर जैसा है, आप यहां शराब पी रहे…’, अस्पताल में शराबियों से भिड़ी नर्स

रात के 11 बजे एक मरीज और उसके परिजन वार्ड में ही पलंग पर शराब पी रहे थे। उस समय वार्ड में गायत्री चौधरी ड्यूटी पर थीं, जिन्होंने वार्ड में लोगों को बेखौफ होकर शराब पीते देखा तो बिना किसी भय के उनका विरोध किया। नर्सिंग ऑफीसर ने मरीज और उसके परिजन से कहा कि हम यहां काम करते हैं, यह हमारे लिए मंदिर जैसा है और आप यहां शराब पी रहे हैं? गायत्री का यह साहसिक कदम कई लोगों को प्रेरित कर गया और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।