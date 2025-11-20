Patrika LogoSwitch to English

अशोकनगर

‘ये मंदिर जैसा है, आप यहां शराब पी रहे…’, अस्पताल में शराबियों से भिड़ी नर्स

MP News: गायत्री का यह साहसिक कदम कई लोगों को प्रेरित कर गया और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था....

अशोकनगर

image

Astha Awasthi

Nov 20, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)

(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: कभी-कभी इंसान को सही बात कहने में डर लगता है, लेकिन जब बात सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंसानियत की हो, तो कोई डर मायने नहीं रखता। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिला अस्पताल की नर्सिंग ऑफीसर गायत्री चौधरी ने। 29 अक्टूबर की रात को अशोकनगर जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में एक अनोखा घटनाक्रम हुआ।

गायत्री चौधरी ने किया विरोध

रात के 11 बजे एक मरीज और उसके परिजन वार्ड में ही पलंग पर शराब पी रहे थे। उस समय वार्ड में गायत्री चौधरी ड्यूटी पर थीं, जिन्होंने वार्ड में लोगों को बेखौफ होकर शराब पीते देखा तो बिना किसी भय के उनका विरोध किया। नर्सिंग ऑफीसर ने मरीज और उसके परिजन से कहा कि हम यहां काम करते हैं, यह हमारे लिए मंदिर जैसा है और आप यहां शराब पी रहे हैं? गायत्री का यह साहसिक कदम कई लोगों को प्रेरित कर गया और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

कलेक्टर ने कार्य की तारीफ की

जब यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने नर्सिंग ऑफीसर गायत्री चौधरी द्वारा कहे गए शब्दों की सराहना है। उनकी निडरता व संवेदनशीलता ने न केवल स्थानीय स्तर बल्कि अन्य शहरों में भी इस ओर लोगों का ध्यान खींचा। इस पर कलेक्टर आदित्यसिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में सभाकक्ष में बुलाकर गायत्री चौधरी को समानित किया और प्रशंसा पत्र भी सौंपा। इस दौरान अपर कलेक्टर डीएनसिंह, संयुक्त कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

20 Nov 2025 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / 'ये मंदिर जैसा है, आप यहां शराब पी रहे…', अस्पताल में शराबियों से भिड़ी नर्स

