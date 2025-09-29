टमाटर-आलू बने ‘नॉन वेज’! केंद्रीय कृषि मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन पर मचा बवाल

इस मामले में एनके जीवमित्र अध्यक्ष व मिशन जीवनमित्र आपत्ति जताते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को एक पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि शाकाहारी समाज के साथ यह अन्याय है। इस मामलें में मंत्रालय द्वारा एफसीओ द्वारा वर्ष 1985 में संशोधन करते हुए 13 अगस्त 2025 को गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से ऐसे प्रावधान जोड़े है। जिनके तहत अब बायो-स्टिमुलेट में पशु-आधारित अमीनो एसिड को वैध कर दिया गया है। (MP News)